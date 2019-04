Hivert pone su nombre al G.P. Induráin Hivert, escoltado por Luis León Sánchez e Higuita. / Efe El francés rompe el control del Astana en Estella y vence por delante de Luis León e Higuita J. GÓMEZ PEÑA Sábado, 6 abril 2019, 19:31

Atacara quien atacara, ahí estaba para frenarle Gorka Izagirre, el vigilante del Astana, la escuadra que no deja de ganar. El guipuzcoano se ha encargado de cazar a Mikel Nieve y, luego, a Rubén Plaza en el alto de Muru, punto clave del Gran Premio Miguel Induráin. Protegía la pegada de sus compañeros, de Omar Fraile y de Luis León Sánchez. Pero no ha podido estirarse tanto como para llegar al repecho de Ibarra, ya a dos kilómetros del final en Estella. Y ahí, como un resorte ha aparecido el francés Jonathan Hivert, con pegada para la subida y tiento para el descenso a la meta, donde ha aventajado en nueve segundos a Luis León Sánchez y a Sergio Higuita, el joven talento de la Fundación Euskadi, y al grupo donde venía Jonathan Lastra.

La carrera ha vivido antes un susto. A 57 kilómetros del final, en un descenso a dos tintas, mojado y seco, varios ciclistas han patinado entre un muro y el quitamiedos. Las ambulancias no han dado abasto. Y sin ellas, que iban camino del hospital con los heridos, no puede continuar ninguna carrera. Por eso, durante unos kilómetros la prueba navarra ha discurrido en calma, neutralizada. En cuanto han vuelto los vehículos de asistencia médica, la clásica ha quedado abierta. El Movistar, con Landa en rodaje hacia la Itzulia, no ha podido mantener el control.

El Astana ha cogido el relevo. Sus corredores eran mayoría en el grupo que mandaba. Gorka Izagirre se ha puesto al frente. Nadie ha esquivado al centinela. Hasta que, ya con la meta al fondo, Hivert ha detonado sus piernas en el muro de Ibarra. Barceló ha tratado de cogerle. Sin éxito. Tampoco Luis León ha podido. Ni Higuita. Hivert, de 34 años, es un dorsal con buena puntería. En su palmarés figuran la Klasika Primavera y etapas en la París-Niza, el Tour de Romandía y la Vuelta a Andalucía. A esa lista acaba de sumar la carrera bautizada con el nombre del mito que le entregó el trofeo, Miguel Induráin.