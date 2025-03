Hennequin estrena el palmarés del Euskaltel Euskadi en 2025

Paul Hennequin ha estrenado el palmarés de 2025 para el Euskaltel Euskadi al ganar la quinta y última etapa del Tour de Taiwan. El velocista ... bordelés ha superado en la línea de meta al belga Davide Bomboi (Unibet) para lograr también su primer triunfo como profesional. Tras haber logrado un segundo y un tercer puesto Hennequin se ha enfundado además el jersey verde de la regularidad.

El Euskaltel-Euskadi ha rubricado su actuación en la carrera asiática con el podio del catalán Jordi López, tercero en la general final, y el primer puesto en la clasificación por equipos.

Al finalizar la etapa, Hennequin ha explicado que «la etapa se debía resolver al sprint y el equipo ha controlado toda la etapa, en buena posición, evitando los ataques. En la parte final, el trabajo ha sido igual de bueno, marcando el ritmo. Yo he llegado muy bien colocado, tenía las piernas, he esprintado y he ganado. El Tour de Taiwán es una muy buena carrera. Me ha sorprendido por su alto nivel; es diferente a Europa, es un ciclismo más nervioso, de ataques y menos control».

Pablo Urtasun, director de la formación naranja, ha destacado que «el balance es muy bueno y estamos muy contentos. Me he quedado casi afónico de gritar en el coche. Los chavales lo merecían ya que habíamos rozado la victoria los días anteriores. Además, hemos mantenido el podio de Jordi. Hemos ganado por equipos y, con la victoria de Paul, el maillot verde, también. Así que el día ha sido redondo. Solo nos ha faltado ganar la vuelta».