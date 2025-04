Guillermo Prieto se enfrenta a 'La Indomable'

Guillermo Prieto volverá a subirse mañana a la bicicleta en la localidad almeriense de Bejar para disputar 'La Indomable', una de las carreras más duras ... del calendario gravel. Una cita clasificatoria para el Mundial de esta disciplina que se celebrará los días 11 y 12 de octubre y en la que el deportista de Zuzenak ya tiene plaza asegurada tras el decimosexto puesto obtenido en la '114 Gravel Race'.

'La Indomable' será la segunda prueba puntuable para la Copa de España, en la que Guillermo Prieto ocupa la vigésimosexta posición. «Mi objetivo es terminar esta carrera en el top 10 de la categoría máster 50 para seguir escalando posiciones y llegar con opciones de pódium a las dos últimas citas de la temporada. No va a ser fácil porque me va a tocar medirme con algunos de los mejores especialistas de gravel, pero no por eso voy a dejar de intentarlo», ha indicado.

El recorrido consta de 96 kilómetros y más de 2.400 metros de desnivel acumulado que pondrá a los participantes al límite. «Los primeros 40 son muy exigentes de subida continua, en los que tendré que regularme muy bien para poder llegar con fuerzas al tramo final. Además, la prótesis me ha hecho una herida importante en la pierna por lo que me tocará luchar también con el dolor», ha señalado.

Trazado alternativo

Como novedades de esta edición, 'La Indomable' contará con un segundo recorrido, igualmente desafiante, pero más accesible de 51 kilómetros y 1.400 metros de desnivel positivo. Ambas rutas discurrirán por los paisajes montañosos y los vestigios del pasado minero de la comarca, ofreciendo a los participantes un entorno tan bello como exigente.

Asimismo, los organizadores han confirmado que se repartirán 9.000 euros distribuidos de manera equitativa entre las categorías masculina y femenina. Los ganadores absolutos de ambas categorías recibirán 1.200 euros y los premios se extenderán hasta la décima posición.