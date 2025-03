Guillermo Prieto se clasifica para el Mundial de Gran Fondo 2025

Guillermo Prieto sigue dando pedaladas en la buena dirección. El deportista de Zuzenak volvió este pasado fin de semana a demostrar su oficio y veteranía ... encima de la bicicleta tras finalizar la UCI Gran Fondo World Series Coimbra Region en octava posición. Un gran resultado que le ha valido obtener la clasificación para el Mundial de Gran Fondo que se celebrará en la localidad de Lorne (Australia) entre el 16 y 19 de octubre.

Y eso que el fin de semana no empezó bien para Prieto, con una caída en los entrenamientos previos del sábado. «Me caí al pasar por una rotonda que tenía bastante gravilla y me destrocé el brazo izquierdo. Me he tenido que sobreponer al dolor y dar lo mejor de mí mismo porque tenía entre ceja y ceja la clasificación para el Mundial. Por suerte la he podido conseguir», explicó una vez finalizada la competición.

«Conocer el recorrido me ha servido para saber dónde tenía que ahorrar esfuerzos y dónde había que sufrir para estar en el pelotón cabecero» Guillermo Prieto Ciclista de Zuzenak

La carrera, que abría el calendario UCI Gran Fondo World Series, constó de 151,7 kilómetros y 1.672 metros de desnivel positivo. Una prueba más larga que a la que se enfrentó el deportista de Zuzenak el pasado año. «Me ha venido bien porque la larga distancia es mi especialidad. Además conocer el recorrido me ha servido para saber dónde tenía que ahorrar esfuerzos y dónde había que sufrir para estar en el pelotón cabecero», indicó.

La próxima cita para el corredor de Zuzenak será la segunda edición de 'The Millars Gran Fondo de Castellón'. Un evento único perteneciente a las Series Mundiales de la UCI, también puntuable para la clasificación de las series mundiales de la Unión Ciclista Internacional, que se celebrará el domingo 9 de marzo.