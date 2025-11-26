El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Corres posa con la indumentaria del Caja Rural. Jesús Andrade

Gorka Corres, el ciclista al que se le quedó pequeño el monte

El ciclista alavés, de San Vicente de Arana, engrosa la lista de profesionales en el territorio. «Tengo que especializarme porque aquí no se puede ser bueno en todo»

Iván Benito

Iván Benito

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:47

Gorka Corres Ibañez de Opakua (2005) se sacará el carnet de ciclista en 2026 y, espontáneo, pero con la timidez propia de sus 20 años, ... tiene claro que quiere registrarse donde pace, no donde nació. «A los de fuera les digo que soy de Vitoria porque si no se me quedan igual que están, pero les aclaro que tengo un pueblito», explica. El origen del corredor, que da el salto a profesionales con el Caja Rural, está en San Vicente de Arana. El municipio de la zona más oriental de Álava le vio dar sus primeras pedaladas y en él quiere asentarse, para alegría de su abuela Carmen, una vez termine las prácticas del grado superior de mecanizado. Al otro lado de Opakua, desde Agurain le verán bajar sus otros abuelos, Loli y Martín, el verdadero apasionado al ciclismo de la familia.

