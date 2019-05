Pello Bilbao se corona en el Giro Pello Bilbao celebra su victoria. / AFP El vizcaíno da un curso de estrategia en el duro final y gana la séptima etapa, con final en L'Aquila, la ciudad arrasada por un terremoto en 2009 J. GÓMEZ PEÑA Viernes, 17 mayo 2019, 17:10

La cuesta de entrada al centro de L'Aquila, la ciudad arrasada hace diez años por un terremoto, ha sido la pasarela hacia el triunfo en la séptima etapa del Giro del vizcaíno Pello Bilbao. El ciclista de Gernika venía en fuga, rodeado de rivales con la pegada de Gallopin, Cattaneo, Hamilton y Formolo. Había que medir bien las fuerzas tras una etapa trepidante, a ritmo de seísmo. Bilbao ha mantenido la sangre fría. Ha dejado que Formolo se encargara de responder a todas las arrancadas y, justo a 1,3 kilómetros del final, cuando empezaba la cuesta, ha disparado su bala. Cercero. Cattaneo ha tratado de responderle. Sin éxito. El terremoto era Pello, sexto en la pasada edición del Giro y ganador de esta vertigionsa etapa.

Con 29 años, el ciclista del Astana está en plena madurez. Al Giro ha venido como gregario de 'Supermán' López y para aprovechar ocasiones como estas. Pello Bilbao ha estado en las dos fugas del día. Era su etapa. El final, en una recta con un desnivel del 7%, era perfecto para él, ganador de Klasika Primavera y de etapas en el Tour de los Alpes y el Dauphiné. Arrancó este Giro con una buena contrarreloj, sin síntomas de la caída que le apartó de la pasada Itzulia. Y en L'Aquila ha dicho en alto que es un ciclista instalado en la cima de este deporte. Con voz de terremoto. Lo ha celebrado emocionado, dándose golpes en el pecho tan potentes que podrían haber quedado registrados en la escala de Richter.

«Ha sido algo improvisado. Yo no era el encargado de meterme en la fuga, pero ha salido así. Y de maravilla. Me veía con piernas y lo he logrado«, ha declarado.