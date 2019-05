Landa: «Continuaremos atacando hasta que las piernas aguanten» Mikel Landa, llegando a la meta. / Efe «He visto a los rivales más débiles, más accesibles en esa última subida», ha asegurado el ciclista alavés, que ha recortado más de minuto y medio a Roglic y Nibali J. GÓMEZ PEÑA Sábado, 25 mayo 2019, 01:25

Dos días de montaña y dos ataques de Mikel Landa, que ya es octavo en la general y que ha iniciado la remontada con el podio final como objetivo. En la meta de Ceresole Reale, donde fue tercero, tras los fugados Zakarin y Nieve, y el mejor de los favoritos, ha asegurado que «se ha hecho muy duro al final. He atacado de lejos y los kilómetros y la altitud me han hecho llegar fundido», ha reconocido entre risas.

El alavés no ha podido ocultar su alegría por la gran etapa que ha protagonizado y se ha mostrado muy agradecido por la labor de su equipo. «Estoy muy contento con el resultado, con las sensaciones y con el fantástico trabajo de los compañeros; no les podría agradecer lo suficiente la labor que han hecho hoy. He visto a los rivales más débiles, más accesibles en esa última subida, y eso me ha dado ganas de probarlo y me aporta moral para seguir intentándolo».

De cara al futuro de la ronda italiana, Landa no tiene dudas de lo que hará: atacar. «Continuaremos atacando hasta que las piernas aguanten, que ojalá sea hasta Verona. Es pronto para hablar aún sobre un posible resultado. El Giro cambia fácilmente de un día para otro y debemos seguir yendo día a día. Mañana tenemos otra etapa durísima y lo seguiremos intentando. Esto solo me da más confianza para creer que es posible», ha concluido el hombre que ha revolucionado la ronda italiana.