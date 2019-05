Horario y perfil de la etapa 16 del Giro de Italia 2019 Perfil de la etapa de hoy, del giro de italia 2019. EL CORREO Martes, 28 mayo 2019, 09:29

La etapa 16 del Giro de Italia 2019 se disputa hoy martes 28 de mayo de 2019. La prueba dará comienzo a las 11:35 horas del mediodía en Lovere y tendrá meta en Ponte de Legno. Podrás seguir la narración de la etapa en directo, online.

La superetapa entre Lovere y Ponte di Legno se ha acortado de 226 a 194 kilómetros. La ascensión al Gavia se ha anulado a causa de la nieve, pero la jornada será atractiva con la presencia del mítico Mortirolo.

Es posible que este Giro que domina Richard Carapaz, cada vez más sólido como líder, no lo pueda ganar Nibali. El ecuatoriano no ha mostrado ninguna fisura. Pero al italiano ya no le importa la derrota.