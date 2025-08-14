El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bernardo Ruiz, en una etapa del Tour de Francia. E. C.

Fallece a los 100 años Bernardo Ruiz, historia del ciclismo español

El de Orihuela (Alicante) tenía cien años, fue el primer corredor nacional en pisar el podio del Tour (1952) y ganó la Vuelta de 1948

Jesús Gómez Peña/ Igor Barcia

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:50

El ciclismo español ha perdido hoy parte de su memoria. Ha fallecido Bernardo Ruiz, centenario de Orihuela, el primer corredor español en subir al podio ... del Tour en 1952 –tras Coppi y Okers– y el encargado de recordar a diferentes generaciones como era aquel ciclismo de postguerra en el que él creció y amasó un palmarés muy a tener en cuenta. Triple campeón de España (y también llegó a serlo en Montaña), ganador de la Vuelta de 1948, de dos etapas del Tour, de una del Giro... su trayectoria como ciclista fue de 1946 a 1958 y, después, pasó unos años como director deportivo guiando a Angelino Soler, el ganador más precoz de La Vuelta al hacerlo en 1961 con 21 años. Más tarde, El Pipa montó un establecimiento de motocicletas y bicicletas en su Orihuela natal, donde el pasado año recibió un emotivo homenaje a toda su trayectoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere el niño baracaldés de 11 años que fue evacuado a Cruces desde las piscinas de El Fango
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3

    Aburto pide tolerancia: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  4. 4 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  5. 5 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  6. 6 El SEPE dará un tijeretazo a los 570 euros del subsidio por desempleo al cumplirse medio año de ayuda
  7. 7

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  8. 8

    Iñigo Martínez: «Me hubiera gustado salir mejor del Athletic»
  9. 9

    Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto europeo a los motores de combustión en 2035
  10. 10

    El feliz debut de Muniain como entrenador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fallece a los 100 años Bernardo Ruiz, historia del ciclismo español

Fallece a los 100 años Bernardo Ruiz, historia del ciclismo español