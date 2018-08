El exciclista Jan Ullrich, detenido de nuevo, ahora por dar una paliza a una prostituta El exciclista alemán Jan Ullrich en una imagen reciente. Es la segunda vez que el ganador del Tour de Francia en 1997 ha sido detenido 7 días AGENCIAS Viernes, 10 agosto 2018, 13:02

El exciclista alemán Jan Ullrich, de 44 años, ha sido detenido este viernes por la mañana por haber golpeado y herido a una prostituta con la que pasó la noche en un hotel de Fráncfort, ha declarado la policía alemana, que ha precisado que el ganador del Tour de Francia en 1997 estaba «bajo los efectos del alcohol y de las drogas» en el momento de su arresto.

Detenido en Mallorca hace una semana

Es la segunda vez que el exciclista alemán ha sido detenido en una semana. El pasado 3 de agosto protagonizó un hecho digno de una película. Fue detenido por la Policía en Palma de Mallorca por, presuntamente, haber allanado la finca de su actual vecino en la barriada palmesana de Establiments, el actor –famoso por su papel en la película «Malditos Bastardos», de Quentin Tarantino– y director igualmente germano Til Schweiger. Según adelantó el diario alemán «Bild», incluso habría llegado a atacar al reconocido cineasta. Desde hace un par de años, ambos pasan el verano en la citada zona de la capital balear en casas colindantes.

El suceso ocurrió en torno a las seis de la tarde del viernes. Al parecer, en aquel momento Schweiger estaba celebrando una fiesta en su finca junto con un grupo de amigos después de haber finalizado el rodaje de su última película. Fue entonces cuando Ullrich entró en la casa de su vecino, saltando la valla que separa una finca de otra. Según explica el diario teutón, a continuación el exciclista habría gritado a los invitados de Schweiger y luego, supuestamente, habría agredido al propio actor y director.

Poco después de que ocurrieran los hechos acudieron hasta el lugar varias unidades de la Policía Nacional que procedieron a la detención Ullrich como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y otro de amenazas. En estos momentos se desconocen aún los motivos que habrían dado pie a la citada disputa entre vecinos, pero bien podrían estar relacionados por diferencias que mantienen acerca de las lindes del terreno. Hace unos días, Schweiger habría prohibido a Ullrich entrar en su propiedad.

El exciclista germano pasó la noche en los calabozos de las dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. El juez de guardia dejó en libertad al ciclista, pero con una orden de alejamiento de Schweiger.

Ullrich, por su parte, explicó a los medios que lo sucedido no tiene nada que ver con la versión de los hechos dada por su compatriota. «Llamé y nadie me escuchó así que entré», explica además de señalar que fue uno de los presentes el que «perdió el control» y se produjo «una pelea verbal. También con Til, tal vez incluso un toque en el hombro. De repente esta persona saltó hacia mí con una patada de kung-fu. Pude esquivarla, pero caí y después vino la policía».

Reconoce que «la separación de Sara y la distancia con mis hijos, que no he visto desde Navidad y con los que casi no he hablado, me han llevado ha hacer y tomar cosas de las que me arrepiento mucho«. »Por el amor a mis hijos ahora estoy haciendo terapia«, señala el exciclista.

Campeón del Tour en 1997

Jan Ullrich se adjudicó el Tour en 1997 y ganó también la Vuelta dos años después, en 1999. A ambos títulos habría que añadir que esa misma temporada y en 2001 ganó la prueba contrarreloj en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta. Además, en los Juegos Olímpicos de Sydney, celebrados en el año 2000, obtuvo la medalla de oro en la prueba de fondo en carretera. El exciclista se retiró del profesionalismo en 2007, si bien sigue participando en pruebas cicloturísticas y para veteranos.