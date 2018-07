Eider Merino: «Cuando empezó el último puerto estaba totalmente vacía» Tras un Giro magnífico, un problema estomacal impidió a Eider Merino realizar una mejor actuación en la etapa femenina del Tour. / BORJA AGUDO Ciclista del Movistar La ciclista vizcaína recuerda para EL CORREO su agónica carrera en la etapa femenina del Tour, en la que alcanzó la meta entre vómitos LAURA GONZÁLEZ Lunes, 30 julio 2018, 01:48

Completamente agotada, sin un ápice de fuerza. Desvalida y exhausta. Consumida después de luchar contra su propio cuerpo. Así atravesó hace apenas diez días la vizcaína Eider Merino la meta de Le Grand-Bornand, después de completar los 112 kilómetros de la etapa femenina del Tour con un estómago devastado. Eso no le impidió subir dos puertos de primera categoría, finalizando vigesimoquinta en la clasificación, después de haber realizado un gran Giro. La ciclista de Balmaseda, que el próximo jueves cumplirá 24 años, repasa todo lo vivido ese día mientras descansa con su familia en su localidad natal, antes de prepararse para la cita Mundial.

- ¿Está ya recuperada de todo el esfuerzo de las últimas semanas?

- Sí, ya he tenido unos días de descanso. En breve empezaremos a entrenar otra vez en serio, iremos a Andorra a hacer altura y a preparar el final de temporada. De momento estoy en casa unos días, saliendo a rodar con una amiga de Cádiz que ha venido a conocer el País Vasco.

- Hace unos diez días estaba participando en la etapa femenina del Tour en la que se le vio llegar exhausta.

- Por desgracia venía de hacer un Giro impresionante e iba con ganas de hacer una buena carrera, pero algo me sentó mal. No sé si pudo ser que desayunamos más tarde de lo normal o que algún alimento me hizo daño, pero desde el principio a nada que apretaba vomitaba. Eso te deja las piernas vacías y por mucho que estés en buena forma te destroza una buena carrera.

- Pero ese problema, parece que le venía de atrás, ¿no?

- Es algo que no me pasa todos los días, pero sí a veces. No sé muy bien qué puede ser lo que no me sienta bien porque al final acabamos comiendo siempre lo mismo. Yo se lo achaco un poco a los yogures de Francia que no son como los de aquí, son más fuertes, y puede que sean demasiado ácidos y a mi cuerpo ese día no le dio tiempo bien a digerirlo y me cortó como la digestión.

- ¿Notó que algo no iba bien antes de subir a la bicicleta o fue al ponerse en marcha?

- Nada más desayunar me noté un poco pesada y me tomé un Almax. También suelo llevar pastillas de bicarbonato, pero no me hizo mucho efecto. Al principio solo me dolían un poco las piernas pero luego ya fue el estómago. Cuando llegaron los puertos el primero me propuse pasarlo como fuera, esperando luego sentirme algo mejor, pero iba a peor y cuando empezó el último estaba completamente vacía.

- Lo que tenía claro es que tenía que terminar fuera como fuera.

- Ni se me pasó por la cabeza el bajarme, aunque terminara la 80 o la 90. Eso me daba igual, yo tenía que terminar.

- ¿Qué fue lo que pensó al llegar a meta, cuando ya había finalizado el calvario?

- Solo pensaba en que pocas veces había tenido una oportunidad como esa, de poder estar en una carrera tan bonita, subiendo dos puertos con toda la repercusión que conllevaba. Pensaba que con lo bien que me había encontrado días antes era una pena que por un fallo de nada no hubiera podido. No había manera de hacer subir el pulso. Al final terminas triste y cabreada contigo misma. Pero bueno, eché un par de lágrimas y juramentos, y enseguida se me pasó.

- ¿Ha sido la prueba que más al límite le ha llevado?

- Ha habido otras en las que he llegado a sufrir más. En este caso ni sufres porque no tienes fuerzas, pero hay carreras en las que realmente te encuentras bien y lo puedes dar todo, que puedes acabar más tocada. Pero si lo has dado todo te quedas más llena por dentro.

- Vamos, que en este caso llegó a meta por inercia.

- La verdad es que sí. Nos quedamos en un grupillo y al final quedé de las últimas de esas. Por poco me cogen las de detrás, ya no tenía fuerzas. Estaba deseando llegar a meta.

- No pudo disfrutar nada del gran ambiente que le rodeaba.

- Es una carrera en la que tenemos la oportunidad de tener más gente que nunca, con medios impresionantes, pero estando así aunque hubiese ido dándolo todo entre las del grupillo y me hubiera quedado lo hubiera disfrutado, porque al final los ciclistas somos masocas y ese sufrimiento es el que nos gusta, pero el que tuve yo no le gusta a nadie.

Poderío femenino

- Ese día las que realmente dieron el espectáculo fueron las mujeres.

- Quedó claro que el ciclismo femenino es muy bonito y más luchado que el masculino. Lo repito siempre que me lo pregunta la gente. Son todas las carreras así y si se retransmitieran más la gente se daría cuenta.

- ¿Ahora cree que se empezará a tener más en cuenta a la mujer?

- Poco a poco todo el deporte femenino está dando un cambio, que es de agradecer. Aunque vayamos poco a poco se hará camino. En nuestro caso se está hablando de un futuro Tour. La Vuelta son dos etapas... Está claro que no es un cambio de la noche a la mañana, pero creo que desde que empecé a ahora se va notando y el nivel que hay es mucho más alto, con carreras más bonitas. Ahora se meten algunas con más dureza, antes parecía que las mujeres no subíamos puertos y nos ponían las pruebas más llanas posibles, pero se ha demostrado que podemos hacer lo mismo que ellos.

- Con el oro y la plata en el Campeonato de España, 2018 estará siendo un año especial para usted.

- No he corrido casi nada por una lesión a principios de año, pero lo que he hecho me he encontrado bien y espero terminar la temporada de la misma manera, con el Mundial.

- La llegada del Movistar a su vida la ha impulsado definitivamente.

- El año pasado al no estar ya estudiando, -es licenciada en Química-, ya noté el cambio. Sobre todo para poder descansar, y con las facilidades del equipo de poder entrenar en altura se ha notado muchísimo. Estamos todas encantadas de poder seguir ahí.

- Una alegría empañada en cierta manera tras el positivo de su hermano Igor.

- Somos personas distintas, pero preferiría no hablar de ese tema.