Un equipo ciclista profesional sólo para diabéticos Phil Southerland, el fundador del equipo. / TeamNovoNordisk El Novo Nordisk, un conjunto que nació para divulgar la lucha contra esa enfermedad, afronta su séptima temporada en el pelotón BRUNO VERGARA Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:33

Cuando David Lozano (Terrassa, 1988) rebusca en su maillot para echar mano de una barrita antes debe coger el glucómetro. Es un aparato, más pequeño que un móvil, en el que le indica el nivel de glucosa en sangre. Es consciente de que tiene que comer para evitar la temida pájara, pero tiene que estar atento a los valores que le indica la pantalla. Es diabético de tipo1, como todos los integrantes del equipo profesional continental Novo Nordisk. Unos corredores que no solo compiten con los mejores del mundo, sino que lo hacen con una enfermedad que padecerán toda su vida. La dolencia no es obstáculo para codearse conn Geraint Thomas, Alejandro Valverde, Chris Froome o el resto de la élite del pelotón. Precisamente este miércoles se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una dolencia que afecta a 420 millones de personas en todo el planeta.

El Novo Nordisk ya se prepara para la que será su séptima temporada en el pelotón internacional. Sin embargo, para entender lo que es ahora este proyecto, hay que remontarse a 2005 cuando Phil Southerland –diagnosticado de diabetes tipo 1 cuando tenía siete meses en 1982 y a los que le dieron una esperanza de vida de no más de 25 años- pidió prestados 400 dólares para crear, junto a su amigo y también diabético Joe Eldridge, el equipo Type 1 (Tipo1). Eran estudiantes universitarios en Georgia (Estados Unidos), y lo su única pretensión era divulgar la enfermedad. Dos años después se impusieron en un desafío de resistencia de 4.800 kilómetros a través de norteamérica. Batieron el récord de la prueba, al dejar la marca en cinco días, 15 horas y 43 minutos. Sus hazañas cruzaron fronteras y en 2012 la compañía danesa Novo Nordisk decidió apoyar al equipo y divulgar así su mensaje. «Inspirar, educar y capacitar a las personas diabéticas para que tomen el control y persigan un sueño», expone Southerland.

Entre los dieciséis ciclistas del equipo se encuentra el español David Lozano, diagnosticado con la enfermedad cuando tenía 22 años. Era un portento del mountain bike, especialidad que compaginaba con el ciclocross. Dos días antes de competir en una prueba de la Copa del Mundo que se disputaba en Igorre, comenzó a sentirse mal, a perder la visión en un ojo. Ingresó en el hospital, y tras varias pruebas le diagnosticaron diabetes tipo 1. En las redes sociales se llegó a especular de que no acudía con la selección nacional porque era catalán. «Vaya chorrada», dice ahora Lozano, quien explica que ingresó de urgencia, «sin tiempo de avisar a nadie».

El ciclista de Terrassa conocía de cerca la enfermedad –su padre la padece- pero afirma que «al principio estaba perdido». «El médico te puede dar unas pautas a seguir, pero eres tú el que convive con la dolencia las 24 horas los 365 días del año», sostiene Lozano, quien afirma que cometía errores en cuanto a la comida y la insulina. Lo que sí tiene claro es una cosa: «Hay que adaptar la diabetes a tu vida y no al revés». Dos semanas después, comenzó a subirse de nuevo a una bicicleta.

Lozano se impuso en la séptima etapa del Tour de Ruanda. / ©Nils Laengner

El avance de la ciencia y la medicina facilitan la vida a las personas qur padecen esta enfermedad. Sonia Gaztambide, jefa del servicio de Endocrinología del Hospital Universitario de Cruces y presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de diabetes, explica que hoy en día con los aparatos que existen lo tienen algo más fácil. «Antes los deportistas tenían que interrumpir la actividad y pincharse en el dedo». A parte de eso, Gaztambide dice que «lo verdaderamente importante es la educación» que tienen estos deportistas de élite. «Se conocen muy bien y saben controlarse», expone.

El avance de la ciencia y la medicina ayudan a que las personas que padecen diabetes hagan una vida algo más sencilla. En el equipo Novo Nordisk los corredores llevan un chip subcutáneo en el abdomen que mide de forma continua los niveles de glucosa. Esa información se transmite vía 'bluetooth' a un pequeño aparato en que pueden ver sus valores en sangre «y anticiparse así a las tendencias de la glucosa en sangre», explica el CEO de la escuadra, Southerland. De esta manera pueden prevenir tanto hiperglucemias (subidas de azúcar en sangre) como hipoglucemias (bajadas de los niveles de glucosa en sangre). «En una carrera de unos 200 kilómetros lo miro unas tres veces», sostiene Lozano, quien afirma que algunas ocasiones ha tenido que pincharse insulina en plena carrera. Para ello utilizan un pequeño bolígrafo. «Al principio igual sí que algunos corredores se extrañaban de lo que hacíamos, pero llevamos tiempo en el pelotón, así que están acostumbrados», dice el ciclista catalán.«Es la diferencia entre vivir o morir», recalca Southerland.

La enfermedad La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. En la diabetes tipo 1 el cuerpo no produce insulina, una hormona que ayuda a que la glucosa penetre en las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 2 , la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro.

El ciclismo ha estado y está bajo la sospecha del dopaje. Por ello, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) incluye en su reglamento las denominadas Exenciones de uso Terapéutico o TUE (Therapeutic Use Exemptions, por sus siglas en inglés). Es un certificado médico avalado por la AMA en el que se indica que el deportista puede tomar los medicamentos necesarios –que darían positivo en un control- para tratar su enfermedad. En el caso de los ciclistas del equipo Novo Nordisk, la insulina, una sustancia que su cuerpo no produce. Además deben disponer de otro permiso para usar agujas, ya que la Unión Ciclista Internacional (UCI) veta este tipo de utensilios para administrar medicinas. Los corredores del equipo no podrían competir sin estas concesiones, ya que «dependen de la insulina para vivir», remarcan desde el conjunto norteamericano.

Los ciclistas del Novo Nordisk forman parte, al igual que el Euskadi Murias, de segunda división del ciclismo, una categoría que les permite correr en las carreras más importantes con invitación. El equipo norteamericano ya lo ha hecho en la Milán- San Remo, en la vuelta a Polonia y pruebas en Asía y Estados Unidos. No obstante, aspiran a competir en la prueba de más repercusión, el Tour de Francia, que les brindaría dar a conocer su proyecto. Transmitir el mensaje de que la enfermedad no supone un impedimento. «Estamos orgullosos de lo que podemos llegar a hacer, competir con diabetes tipo 1», se enorgullecen desde la escuadra.