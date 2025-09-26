El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Remco Evenepoel dando botellines a los aficionados.

El detalle de Remco Evenepoel con los aficionados en Ruanda

El belga, triple campeón del mundo de contrarreloj, se prepara para la prueba en ruta del domingo

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:14

Remco Evenepoel está contento. Se le nota al joven corredor belga. No solo por la exhibición de fuerza en la contrarreloj del Campeonato del Mundo, donde dejó una imagen para la historia, cuando dobló a Pogacar en la prueba. El belga, que en ocasiones ha dejado momentos sobre la bicicleta en la que muestra su enfado cuando las cosas no van bien, ahora se le ve feliz.

En un entrenamiento por Ruanda, que acoge las pruebas mundialistas estos días, la primera vez en continente africano, Evenepoel se paró para hacer un regalo a los aficionados. El belga se bajó de la bicicleta y cruzó la calzada para entregar unos bidones a varias personas que se encontraban allí.

@tntsportscycling

Making these fans’ day! 👏 Remco Evenepoel hands out bidons as he prepares for the Men’s Elite Road Race in Rwanda 🇷🇼 🎥 stijnvlaeminck

♬ original sound - TNT Sports Cycling

Ruanda se ha convertido en una gran fiesta del ciclismo. Cientos de ciclistas, de todas la categorías, entrenan y compiten estos días por su capital Kigali, donde los habitantes se han agolpado a las cunetas para ver a los mejores corredores del mundo.

Las imágenes hablan por sí solas. Calles abarrotadas, banderas ondeando y cánticos entre la multitud entregada. El país se ha volcado con el Mundial. El presidente de la Unión Ciclista Internacional, David Lappartient , ha destacado la ubicación de esta prueba en esta edición. «Este es un paso fundamental para abrir el ciclismo a nuevas fronteras», subrayó el dirigente de la UCI.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  5. 5

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  6. 6 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  7. 7

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  8. 8

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  9. 9

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  10. 10

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El detalle de Remco Evenepoel con los aficionados en Ruanda

El detalle de Remco Evenepoel con los aficionados en Ruanda