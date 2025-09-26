El detalle de Remco Evenepoel con los aficionados en Ruanda El belga, triple campeón del mundo de contrarreloj, se prepara para la prueba en ruta del domingo

Remco Evenepoel está contento. Se le nota al joven corredor belga. No solo por la exhibición de fuerza en la contrarreloj del Campeonato del Mundo, donde dejó una imagen para la historia, cuando dobló a Pogacar en la prueba. El belga, que en ocasiones ha dejado momentos sobre la bicicleta en la que muestra su enfado cuando las cosas no van bien, ahora se le ve feliz.

En un entrenamiento por Ruanda, que acoge las pruebas mundialistas estos días, la primera vez en continente africano, Evenepoel se paró para hacer un regalo a los aficionados. El belga se bajó de la bicicleta y cruzó la calzada para entregar unos bidones a varias personas que se encontraban allí.

@tntsportscycling Making these fans’ day! 👏 Remco Evenepoel hands out bidons as he prepares for the Men’s Elite Road Race in Rwanda 🇷🇼 🎥 stijnvlaeminck ♬ original sound - TNT Sports Cycling

Ruanda se ha convertido en una gran fiesta del ciclismo. Cientos de ciclistas, de todas la categorías, entrenan y compiten estos días por su capital Kigali, donde los habitantes se han agolpado a las cunetas para ver a los mejores corredores del mundo.

Las imágenes hablan por sí solas. Calles abarrotadas, banderas ondeando y cánticos entre la multitud entregada. El país se ha volcado con el Mundial. El presidente de la Unión Ciclista Internacional, David Lappartient , ha destacado la ubicación de esta prueba en esta edición. «Este es un paso fundamental para abrir el ciclismo a nuevas fronteras», subrayó el dirigente de la UCI.