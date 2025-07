El desafortunado estreno de Aleix Espargaró en el ciclismo: abandona el Tour de Austria por una posible lesión en la mano El expiloto de MotoGP no pudo completar la tercera etapa de la carrera con el Lidl-Trek

E. C.

Aitor Echevarría Viernes, 11 de julio 2025, 16:48 | Actualizado 17:56h. Comenta Compartir

El estreno de Aleix Espargaró en el ciclismo profesional sobre asfalto ha sido más corto de lo esperado. El corredor catalán, conocido por su trayectoria en MotoGP, tuvo que abandonar este viernes el Tour de Austria durante la tercera etapa a causa de una caída que le provocó una posible lesión en la mano.

La participación de Espargaró con el Lidl-Trek suponía su primera experiencia en una competición ciclista de alto nivel. Sin embargo, el infortunio se cruzó en su camino apenas dos días después de haber comenzado el desafío. Aunque había logrado completar con éxito las dos primeras etapas (finalizando en las posiciones 85 y 70 respectivamente), la posible fractura de su mano sufrida tras una caída terminó forzando su retirada.

Fue el propio Espargaró quien compartió en redes sociales los detalles del incidente, que en realidad se produjo durante la segunda jornada: «Mi dedo es dos veces más grandes que de normal; he intentado empezar esta mañana, pero me he visto obligado a abandonar», relato a través de las stories del equipo.

Pese a su retirada, el deportista de Granollers se mostró con un tono animado y optimista: «Espero esta pronto de vuelta y le deseo lo mejor al equipo en lo que queda».

El Tour de Austria pierde así a uno de sus participantes más mediáticos, en una aventura que, aunque breve, no ha pasado desapercibida. El mundo del ciclismo y del motor seguirán atentos a si Espargaró vuelve a intentarlo una vez recuperado.

Temas

Ciclismo

Lidl

MotoGP