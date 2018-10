«Hemos demostrado que somos un equipo serio, que sabe hacer las cosas» Los corredores del Euskadi-Murias celebran la victoria lograda en Turquía. / EUSKADI-MURIAS Rubén Pérez, director deportivo del Euskadi-Murias, defiende la gran temporada de su grupo, con diez victorias y la general de la última Vuelta a Turquía, y pide apoyos. «Más no podemos demostrar, no sé a qué esperan» IGOR BARCIA Martes, 16 octubre 2018, 13:43

Euskadi-Murias ha cerrado su primera temporada como equipo Continental-Profesional de la mejor manera posible. La victoria de Edu Prades el domingo en la general de la Vuelta a Turquía supuso la décima victoria del equipo, el segundo triunfo World Tour y la segunda vuelta por etapas junto a la que logró el propio Prades en la Vuelta a Noruega. Cifras impropias de un debutante en la segunda categoría mundial por escuadras teniendo en cuenta su presupuesto. Por eso a la llegada del equipo al aeropuerto de Loiu desde Estambul, Rubén Pérez, director deportivo, ha defendido la temporada de sus corredores «y el broche de oro a un año espectacular».

En el vuelo de retorno a Bilbao faltaba el vencedor de la carrera, Edu Prades, que viajó este lunes a Sttutgart, su lugar de residencia. Así que ha sido el técnico de Zaldibar quien ha tomado la palabra para explicar el triunfo. «Sabíamos que podíamos pelearlo, pero en la última etapa tuvimos que esperar al 'puestómetro', se alargó mucho y al final te pones nervioso de esperar, pero tras conocer que habíamos ganado lo disfrutamos por todo lo alto. La verdad que es un gran colofón porque nos costó ganar, hasta que lo hizo Jon Aberasturi en Aragón se nos resistía la victoria, pero después llegaron todas seguidas y estamos supersatisfechos de lo logrado», ha reflejado.

En este sentido, Rubén Pérez ha mantenido la línea del mánager general Jon Odriozola a la hora de defender la labor realizada por un equipo debutante en su categoría y que ha obtenido victorias y puestos de honor frente a escuadras del World Tour, como ha sucedido en Turquía. «Hemos demostrado que somos un equipo serio, que sabe hacer bien las cosas. Nos implicamos al cien por cien en lo que hacemos, lo preparamos, y somos capaces de ganar frente a los mejores», ha sido Pérez.

«Más no podemos demostrar»

Y en este sentido, el técnico vizcaíno ha reiterado la petición de ayuda a instituciones y patrocinadores para que respalden el proyecto de Euskadi-Murias y que pueda perdurar en el tiempo y crecer, tal y como ha señalado. «Más no podemos demostrar, llevamos cuatro años peleando y logrando resultados y no entiendo a qué esperan, creo que es el momento de dar pasos para consolidar el proyecto, de apoyar para que corredores que están esta temporada permanezcan y no se vayan, como ha sucedido con Aberasturi, sino, otros también se irán. «Hay que echar una mano», ha solicitado Rubén Pérez, para que el Euskadi-Murias pueda seguir quemando etapas, con el Tour en el horizonte. «Ya sabemos que es complicado, pero también era todo esto que hemos vivido complicado, y hemos demostrado que queremos crecer».

Centrado en el balance de 2018, el técnico vizcaíno ha valorado como especiales los triunfos en la Vuelta a España y el último de Turquía, y ha destacado el camino que ha recorrido su equipo en cuanto a reconocimiento entre los aficionados. «Mira, yo he corrido en Euskaltel y creo que puedo hablar con propiedad. La marea naranja fue impresionante, era algo brutal, y ese apoyo lo he vuelto a vivir este año y también en lugares como la salida de la Vuelta en Málaga o en León tras ganar la etapa. La gente nos apoya y es una novedad total, es algo que nos llena de orgullo y que tenemos que conservarlo», ha pedido.

Por último, aunque la temporada está recién finalizada, el Murias ya piensa en el curso que viene, en retener corredores y en potenciar el grupo, como es el caso de la llegada de Beñat Intxausti. «Es un gran corredor, que ha pasado momentos muy complicados, pero está recuperado y trataremos de apoyarle al máximo para que vuelva a rendir como sabe».