¿Por qué algunos ciclistas han dejado de saludar? Participantes en la última edición de la Bilbao-Bilbao saludan a su paso por Andraka. Para los montañeros es sagrado, pero una parte de los aficionados a la bicicleta está perdiendo la 'sana' costumbre de desear los buenos días o decir un simple 'aúpa' JOSU GARCÍA Jueves, 1 noviembre 2018, 19:03

«Antes nos conocíamos todos o casi todos. Charlabas cuando cogías al que iba en tu misma dirección, saludabas al que pasaba en sentido contrario... Pero de diez años a esta parte, cada vez hay más ciclistas en la carretera y muchos van a la suyo: concentrados en el pulsómetro o el potenciómetro. Que si hoy me tocan series, que si voy a entrenar la fuerza, a ver cuántos watios llevo... Muchos van tan concentrados que no se dan cuenta de lo que les pasa por delante de sus narices. Las cosas han cambiado una barbaridad, no sé si a peor, pero han cambiado y es verdad que cada vez se saluda menos». El que habla es Roberto Laiseka. Toda su vida pegado a una bicicleta. Primero como amateur. Luego como profesional en Euskaltel y, ahora, como simple amante de este deporte.