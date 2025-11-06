La Bilbao-Bilbao'26 abre su inscripción online

Igor Barcia Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:05 Comenta Compartir

A falta de cuatro meses para celebrar el 15 de marzo de 2026 la 37ª edición de la Occident Bilbao-Bilbao, la prueba ciclorturista por excelencia de Bizkaia ha puesto en marcha las inscripciones «online». Ser trata de una medida que el pasado año se estrenó con «gran acogida», según el director de esta clásica cicloturista, Philippe Govaert. «Siempre nos visita gente de fuera y para ellos les permite organizarse mejor. El pasado año en los primeros días en los que se abrió el plazo se apuntó mucha gente de diferentes lugares», explicó el responsable de una prueba que cuenta un año más con el patrocinio de EL CORREO. Por eso, desde hoy los interesados pueden acudir a la web www.bilbaobilbao.com donde se detallan todos los pormenores.

Lo que no cambian son sus tres recorridos. El más accesible, de 85 kilómetros, el tradicional que tiene 115 y el más exigente que incluye la ascensión a El Vivero –125 kilómetros–. Se saldrá entre las 8 y las 9 de la mañana con intervalos de quince minutos. El itinerario más corto cuenta con los puertos de Andraka y Unbe como principales dificultades. Los que optan por este trazado, tras el avituallamiento en el Parque Tecnológico de Zamudio, se dirigirán hacia Galdakao y la Gran Vía de Bilbao. Los ciclistas que completan la ruta clásica –115 kilómetros–, por su parte, tras reponer fuerzas en Zamudio continúan por Artebakarra y Morga antes de bajar a Larrabetzu y enlazar con la ruta anterior por Galdakao.

29 euros

La prueba tiene distintos precios. Hasta el 15 de enero la inscripción en la Occident Bilbao Bilbao cuesta 29 euros, desde esa fecha hasta el 19 de febrero aumenta a 32 mientras que el último plazo hasta el 23 de marzo el importe será de 35 euros. En todas ellas los federados pagan cinco euros menos. El objetivo, como en ediciones anteriores, es rondar los 7.000 participantes en una cita que tiene un gran arraigo entre los amantes de la bicicleta.

Temas

Zamudio

Bilbao