Bicicletas más rápidas pero menos seguras

La caída brutal en la Itzulia de 2024, que afectó a algunos de los capos del pelotón y tuvo, entre otras consecuencias, que Jonas Vingegaard no llegara al Tour del pasado año en las mejores condiciones, se debió a factores diversos, como las irregularidades del piso, pero también a la alta velocidad a la que circulaba un pelotón numeroso en un descenso, tal como apuntaron algunos de los componentes del pelotón.

Durante la última década, las bicicletas de competición han evolucionado de manera brutal. Además de confeccionarse con materiales más ligeros, ahora se diseñan con inteligencia artificial, y su aerodinámica es mucho más eficiente. Pero esa cuestión que es una ventaja en determinadas circunstancias, se puede volver en contra de la seguridad de los ciclistas en otras. El centro de gravedad de las bicicletas, con los últimos diseños, se está inclinando hacia adelante. Ahora los sillines están demasiado altos y los manillares demasiado bajos. Esto provoca que los ciclistas circulen con los brazos demasiado rectos y ya no puedan doblar los codos cuando tienen un problema. Provoca algo así como un efecto Robic, el ganador del Tour de 1949, que para descender más ligero el Tourmalet, colocó dos bidones de plomo en el manillar, con lo que consiguió que el centro de gravedad de su bicicleta estuviera exageradamente adelantado. Se cayó dos veces y nunca más lo volvió a intentar.

Ahora, para ahorrar algunos segundos, los responsables del túnel de viento, que posiblemente nunca han descendido un puerto de montaña a más de 100 kilómetros por hora, decidieron también reducir la longitud del manillar a 36 centímetros. Las bicicletas ofrecen menos resistencia al aire, pero también son más difíciles de enderezar frente a un obstáculo.

Pero a pesar de la todavía reciente muerte del ciclista suizo Gino Mader, en el Tour de su país de 2023, durante un descenso, los equipos no parecen haber tomado conciencia del problema y siguen queriendo ir más rápido. En 2003, la muerte de Andrei Kivilev, poco después de quitarse el casco en una etapa de la París-Niza, empujó a la UCI a obligar a todos los corredores profesionales a correr con él. Todavía había algunos ciclistas que se resistían.

Neumáticos y frenos

Además de la aerodinámica, entre los adelantos de la última década está la utilización general de neumáticos de alto rendimiento, que disminuyen la resistencia del asfalto, multiplicaciones a veces exageradas, que permiten acelerar en los descensos, y con electrónica más fiable, y los frenos de disco, algo que en principio sirve para hacer más seguro conducir una bicicleta, pero que permite también frenar en el último segundo, algo que en un pelotón puede convertirse en una trampa.

Incluso el GPS puede ser un elemento que provoca caídas, como en el Tour de Suiza, cuando varios corredores sufrieron una caída mientras miraban la siguiente curva en el navegador de su bicicleta, sin percatarse de que en el asfalto resaltaba la tapa de una alcantarilla.

Thierry Gouvenou, el encargado de trazar los recorridos del Tour, explica a 'Le Parisien' que «este es el primer Tour en el que he sido tan zarandeado en mi coche, no es normal». Uno de los motoristas de enlace de la carrera asegura que, «yo y mis compañeros, empezamos a pensar que en la bajada ya no podemos sacar suficiente ventaja, y eso nos lleva a correr demasiados riesgos».

El presidente de la Unión Ciclista Internacional también cree que hay que conseguir más seguridad en las carreras, pero «si obligo a un manillar más grande, protestarán. Si limito los pinganillos, protestarán». Los equipos quieren que sus ciclistas estén más seguros, «pero siempre que eso no afecte a su forma de trabajar».

