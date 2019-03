Clásicas Sam Bennett gana la 3ª etapa de la París-Niza Groenewegen (Jumbo) mantuvo el maillot amarillo de líder en la víspera de la primera etapa montañosa COLPISA/AFP Moulins Martes, 12 marzo 2019, 20:11

Sam Bennett (Bora) venció al esprint en la tercera etapa de la París-Niza, este martes con final en Moulins/Yzeure, por delante del australiano Caleb Ewan. El holandés Dylan Groenewegen (Jumbo) mantuvo el maillot amarillo de líder en la víspera de la primera etapa montañosa de esta prestigiosa prueba ciclista. «Hoy me encontré mucho mejor y lo debía aprovechar porque tal vez se trataba de la última opción al esprint. Mis compañeros lo hicieron muy bien porque me colocaron en el lugar idóneo gastando las menos energías posibles», afirmó el irlandés, ganador el año pasado de tres etapas en el Giro, que logró mantenerse en punta pese a la remontada de Ewan, que ya había sido segundo en la etapa del domingo con final en Saint-Germain-en-Laye.

La etapa se disputó con un fuerte viento en contra que ralentizó la marcha de un pelotón que, tras dos días muy agitados, necesitaba también un descanso, por lo que permitió una fuga de dos corredores (Navardauskas, Fedeli) que se mantuvo en cabeza durante 119 kilómetros. Cerca ya de la meta en Moulins, el polaco Michal Kwiatkowski y el colombiano Egan Bernal, los dos líderes del SKY, forzaron la marcha del pelotón, pero no lograron dejar la marca de los velocistas, que acabaron disputándose el triunfo en una llegada masiva. «Groenewegen estuvo superfuerte los últimos días, creo que es imbatible, pero tuve las piernas mal las pasadas etapas. No sé si se debió a que pasé del calor al frío, ya que no he estado entrenando en invierno. Sabía que estaba en forma y tenía que seguir intentándolo», añadió.

Tras los dos primeros cruzó la meta el holandés Fabio Jakobsen, seguido por el británico Dan McLay y el francés Bryan Coquard. Sam Bennett, de 28 años, ya había ganado una etapa de la París-Niza en 2017 y logró así su tercera victoria de la temporada, después de una etapa en la Vuelta a San Juan y otra en el Tour de los Emiratos.. El miércoles se disputará la cuarta etapa, de 212 km entre Vichy y Pélussin (centro-este), durante la cual los ciclistas tendrán que superar cuatro puertos de montaña en la parte final. Por el momento el español Luis León Sánchez, del Astana, es tercero en la general a 11 segundos del líder con el polaco Kwiatkowski en segundo lugar.

-Clasificación de la etapa:

1. Sam Bennett (IRL/Bora) 5 h 16:25. (media: 38,0 km/h)

2. Caleb Ewan (Australia) a 0.

3. Fabio Jakobsen (Holanda) 0.

4. Daniel McLay (Gran Bretaña) 0.

5. Bryan Coquard (Francia) 0.

- Clasificación general

1. Dylan Groenewegen (Holanda/Jumbo) 11 h 47:44.

2. Michal Kwiatkowski (Polonia/SKY) a 6.

3. Luis León Sánchez (España/Astana) 11.

4. Philippe Gilbert (Bélgica/DEC) 16.

5. Egan Bernal (Colombia/SKY) 17.