El alavés Julen Arriolabengoa seguirá otro año más en el Caja Rural El corredor de Erentxun renueva por una temporada con el conjunto navarro, que en 2026 contará con cuatro ciclistas de la provincia

Iván Benito Jueves, 23 de octubre 2025, 13:15 Comenta Compartir

Julen Arriolabengoa (Erentxun, 2001) tratará de consolidar su progresión en 2026. El ciclista alavés ha sellado la renovación con el Caja Rural por una temporada más. Cumplirá su tercer año como profesional en la escuadra navarra, que en 2026 contará con cuatro corredores de la provincia. El escalador de Erentxun estará acompañado de los vitorianos Joseba López, Javier Ibáñez y el novato Gorka Corres, que asciende este curso desde el filial.

Su trayectoria está marcada por la evolución paulatina y constante. Pasó cuatro campañas en el segundo equipo del Caja Rural, destapándose en la última. Cinco victorias, incluidas las conquistas del Santuario de Oro y de la ermita de Garrastatxu. De esta forma dio el salto al profesionalismo, con un primer curso de adaptación y un 2025 al alza. Ha completado más de 60 días de competición sin haber disputado la Vuelta a España.

Arrancó con una fuga de nivel en la Clásica de Jaén. Rodaba con su compatriota y amigo Ibon Ruiz, tercero en meta, cuando un pinchazo frustró sus aspiraciones. Luego debutó en la Itzulia, su primera prueba del World Tour, con otra escapada y un top-10 en el Tour de Turquía. En verano, también tuvo protagonismo en la Clásica de San Sebastián y en la Volta a Portugal, en la terminó en 15ª posición tras once etapas. «Ha sabido ajustarse a las necesidades del equipo y ejercer un papel importante tanto en el apoyo de sus líderes, sobre todo en montaña, como desde las fugas en algunas de las citas más relevantes del calendario», le valora el equipo.

A sus 24 años, Arriolabengoa buscará dar un paso más en su ascendente trayectoria. Nacido en Escoriaza, vivió hasta los diez años hasta que se trasladó junto a sus padres a Erentxun. Practicaba pelota a mano, pero su padre le animó a ir a rodar con él. Primero por las carreteras alavesas, pero luego completar el Camino de Santiago entero en apenas ocho días. «Creo que tendría 11 años, no más», recordaba antes de la salida de la Itzulia. Además, uno de sus primeros compañeros de pupitre tras la mudanza fue Jokin Murguialday. Un fin de semana fue con el ahora ciclista del Euskaltel y su padre, ganador de una etapa del Tour en 1992, a una carrera y la pasión por el ciclismo terminó por impregnarse en sus venas.

Canterano del Arabarrak de Agurain, su figura le delata. Pesa 52 kilos. «Yo soy escalador. En las vueltas duras me adapto y recupero bien entre etapas». Su papel en la Volta a Portugal de este 2025 fue una primera muestra de ello. En 2026 quiere más. Con su renovación, son ya nueve los alaveses confirmados en profesionales. Se suma a sus tres compañeros en el Caja Rural, Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Oier Lazkano (RedBull-Bora), Markel Beloki (EF Education-EasyPost), y los citados Ibon Ruiz (Kern Pharma), y Jokin Murguialday (Euskaltel). Además, Hodei Muñoz seguirá en el filial del Soudal, encuadrado en la tercera categoría pero con opción de competir ante equipos del World Tour. Queda por resolver el futuro de Jon Aberasturi y Andoni López de Abetxuko. El Euskaltel no cuenta con el sprinter vitoriano de 36 años y el veloz ciclista de Salvatierra, de 26, con un margen escaso a estas alturas de mercado en la búsqueda de un nuevo equipo.