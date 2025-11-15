Campaña internacional para impedir la ejecución de Mohammad Javad Vafaei Sani, el último deportista iraní condenado a muerte

Mohammad Javad Vafaei Sani es el último en unirse a la creciente lista de deportistas iraníes que sufren la represión del régimen de los ayatolás. ... De 30 años de edad, este joven boxeador permanece recluido en la prisión de Vakilabad, a la espera de ser ejecutado. Fue condenado a la pena máxima a principios del pasado mes de octubre, cuando se hizo firme una sentencia que se cernía sobre él desde 2020. El joven fue arrestado por su participación en las protestas contra el Gobierno que estallaron en Irán a finales de 2019 debido, primero, al aumento de los precios de la gasolina y, después, al derribo de un avión de pasajeros ucraniano por dos misiles de la Guardia Revolucionaria. Su caso se ha convertido en símbolo de la estrategia de represión del régimen iraní y ha desatado un aluvión de condenas en el ámbito de los derechos humanos y del deporte.

Esta semana más de 20 medallistas olímpicos y entrenadores, entre ellos la tenista Martina Navratilova o la nadadora Sharron Davies, han firmado una carta pidiendo que se detenga la ejecución. En un movimiento de apoyo sin precedentes, se les han unido también abogados especializados en derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y parlamentos nacionales. El documento pide la paralización de la condena y denuncia que Irán aprovecha se aprovecha del mundo del deporte para legitimar su represión.

Los firmantes instan, además, a que las federaciones pongan en marcha sanciones contra Irán y que el Comité Olímpico Internacional (COI) estudie la posibilidad de excluir al país si el Gobierno de Teherán no garantiza la seguridad de todos los deportistas, también los disidentes. «Exigimos a las Naciones Unidas, a las federaciones deportivas internacionales y a los gobiernos que actúen de inmediato para salvar la vida de Mohammad Javad. El mundo no puede permanecer impasible mientras Irán silencia a sus campeones».

Mohammad Javad Vafaei Sani fue detenido en marzo de 2020 por haber participado en las protestas de finales del año anterior. ras permanecer encarcelado durante 21 meses antes de se condenado a muerte por «corrupción en la tierra», -eufemismo usado para castigar la desobediencia-, »incitación y destrucción deliberada de edificios gubernamentales« y »conexiones con la Organización de los Muyahidines del Pueblo«, un grupo de oposición. De nada sirvió que él negase las acusaciones. Después, la pena capital fue revocada hasta en dos ocasiones pero finalmente el pasado mes de octubre, el joven fue condenado en firme.

NCRI Statement: #Iranian Regime Sentences PMOI Supporter and Boxing Champion Javad Vafaie to Death for Third Time#StopExecutionsInIranhttps://t.co/GmYdFbHJQL — NCRI-FAC (@iran_policy) September 19, 2024

Según datos de Amnistía Internacional, las autoridades iraníes ejecutaron en 2023 a al menos a 853 personas, un 48 % más que en 2022; y en 972 hubo ejecuciones, la cifra más alta desde 2015. En lo que va de este año, Irán ha aplicado la pena de muerte a más de 800 personas. Una «espiral de muertes», de la que desde hace años también son objetivo deportistas de distinta relevancia. Como Vafaei Sani, el luchador Navid Afkari fue arrestado tras participar en las protestas de noviembre de 2019 y poco después fue ejecutado. En 2023 fueron ahorcados, Mohammad Mehdi Karami -21 años, campeón de karate iraní-kurdo- y el entrenador Seyed Mohammad Hosseini. Se les acusaba de participar en el asesinato un paramilitar. La pena capital también fue aplicada sin piedad a Habib Khabiri, capitán de la selección nacional de fútbol, ​​y a Fourouzan Abdi, su homóloga en el combinado femenino de voleibol.

A otros les mataron mientras clamaban contra el régimen. A Ali Mozafari, jugador de voley, los asesinaron a tiros durante una protesta en septiembre de 2022; Mohammad Ghaemifar, portero del equipo de fútbol Dezful, murió de la misma forma, un mes después. Recibió un disparo en la nuca en un callejón sin salida, pero no murió hasta dos semanas después. En diciembre, cayó Ehsan Ghasemifar, campeón internacional de culturismo. De 32 años, fue rodeado por las fuerzas de seguridad mientras transmitía en vivo en Instagram aunque la versión oficial es que lo que acabó con su vida fue un ataque al corazón.

Más suerte, por decirlo de alguna manera, ha tenido el futbolista Amir Nasr-Azadani, que cumple 26 años de condena por haber atentado presuntamente contra tres funcionarios de seguridad durante unas protestas en su país. El mensaje queda así claro: quienes alzan la voz contra el gobierno saben que hay consecuencias. Es el caso de la joven ajedrecista Sarasadat Jademalsharieh, que en 2022 acudió al Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido, que se celebraba en Kazajistán, optó por no llevar el velo en señal de protesta. Al concluir, la muchacha decidió no volver a su país y pidió asilo en España, donde han obtenido la nacionalidad.