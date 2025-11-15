El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mohammad Javad Vafaei Sani fue arrestado en 2020 por participar en protestas contra el régimen de los ayatolás. Iran Human Rights

Campaña internacional para impedir la ejecución de Mohammad Javad Vafaei Sani, el último deportista iraní condenado a muerte

El joven boxeador fue detenido en 2020 por participar en una protesta contra el régimen de los ayatolás | Olímpicos como Martina Navratilova firman una carta pidiendo que sea liberado

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:28

Mohammad Javad Vafaei Sani es el último en unirse a la creciente lista de deportistas iraníes que sufren la represión del régimen de los ayatolás. ... De 30 años de edad, este joven boxeador permanece recluido en la prisión de Vakilabad, a la espera de ser ejecutado. Fue condenado a la pena máxima a principios del pasado mes de octubre, cuando se hizo firme una sentencia que se cernía sobre él desde 2020. El joven fue arrestado por su participación en las protestas contra el Gobierno que estallaron en Irán a finales de 2019 debido, primero, al aumento de los precios de la gasolina y, después, al derribo de un avión de pasajeros ucraniano por dos misiles de la Guardia Revolucionaria. Su caso se ha convertido en símbolo de la estrategia de represión del régimen iraní y ha desatado un aluvión de condenas en el ámbito de los derechos humanos y del deporte.

