La bestia del MMA de Vitoria a la que sigue Topuria

Jon Ander Goitia Lunes, 24 de febrero 2025, 00:07 Comenta Compartir

Cuenta Destiny Osarumwense que lo de pelear le viene de niño. Con apenas siete años, en su Nigeria natal se encargaba de proteger a sus amigos y a sus compañeros de clase. «Cuando alguien tenía un problema, ahí que íbamos el resto. Ni se te pasa por la cabeza abandonarles», recuerda. Aquellas riñas fueron escalando en violencia. Pero nada tenían que ver con la actualidad. Ahora, a sus 28 años, combate de verdad. En una jaula y ante auténticas bestias. Es luchador de MMA, una disciplina que combina las distintas artes marciales. Su apodo es 'Black nightmare', una declaración de intenciones. Porque este vitoriano se ha convertido en una auténtica 'pesadilla negra' que ya asusta a los rivales.

Debutó en esta estructura octogonal el pasado noviembre, en Barcelona. Y sólo necesitó 13 segundos para demostrar todo su potencial. «Tenía hambre de fuego real», confiesa, después de los 'sparring' (ensayos) con compañeros. «Hasta entonces había golpeado al 50-60%». Y cuando retiró el limitador, el resultado atemorizó. Noqueó a «un chaval que venía de quedar tercero de Europa en Kudo». Los serivicios de emergencia tuvieron que entrar a atenderle. «Pensé que lo había matado. Estuvo varios minutos inconsciente». Las gradas pasaron de la euforia a la preocupación. La pesadilla empezó a golpear en este mundillo.

No llamó a la puerta, directamente la derribó. El vídeo de su primer combate dio la vuelta al mundo. Y llegó a manos de Ilia Topuria, quien se asombró por su técnico y fuerza. El Campeón Mundial de Peso Pluma de UFC se puso en contacto con el entorno de Destiny para brindarle una oportunidad que puede abrirle las puertas del WOW (acrónimo en inglés de 'El Camino del Guerrero') profesional, ahora es amateur. Para ello deberá ganar dos combates ante luchadores de esta liga. Peso eso será más adelante, por ahora ya ha sumado su segunda victoria a su historial. Fue el pasado sábado en la velada en Miribilla. Derrotó a su adversario por sumisión guillotina. Topuria fue testigo de ello. «Tenía estudiados los timming para saber cuándo entrarle al rival».Le estranguló como una anaconda. Nada fue fruto de la casualidad.

Ampliar

Atrás dejaba años de preparación, de duro trabajo para cincelar a este luchador sin límites. «Con 17 años vi a un amigo boxeando y me gustó. Viendo vídeos en Youtube me gustó aún más. Le comenté a mis padres y me dijeron que no dejaban, que me iba a quedar sin dientes». Pero él no entiende de obstáculos. Y no tardó en derribar esta prohibición. «Hace cuatro años, en la postpandemia, después de que me dejase mi novia, me apunté a Gaman Martial Arts. Fue un canal para reconducir toda la tensión», confiesa. Los cinturones que cuelgan de las paredes son una motivación para los alumnos que se transforman cuando se quitan las zapatillas y suben al tatami. Asi que cogió la mochila y comenzó a sacudir el saco en esta escuela ubicada en Betoño. Sus patadas son como fuegos artificiales; el silvido que suena al despegar se transforma en un enorme estruendo cuando detonan.

Dispuesto a sufrir

El hobby le empezó a enganchar. Quería probar la adrenalina de los combates. «Mi entrenador, Unai, me dijo: '¿Estás dispuesto a sacrificarte? ¿A ser el último en irte en los entrenamientos? ¿A sufrir?'. A todo le dije que sí». Destinó todo 2023 a unos entrenamientos más avanzados, enfocados en prepararle para la competición. Con Jon Jones y Anderson Silva como inspiraciones, el sueño de subirse al ring fue ganando fuerza. «Debí debutar el pasado febrero, pero pocos días antes del combate se canceló. Me pasó lo mismo con otro en mayo y en agosto», recuerda. Como si sus rivales ya supiesen cuál iba a ser su destino.

Porque este soldador de profesión, cuando se viste de corto se encarga de despiezar a sus contrincantes. El miedo no entra en su diccionario. «Si subes atemnorizado por los golpes, ya has empezado a perder», comenta. Tampoco el dolor. «Es una fuente de inspiración para ir a por la victoria», apunta sin titubeos. Durante la conversación se muestra relajado y dibuja varias sonrisas. Pero los rápidos chasquidos de sus dedos y los golpes en las palmas revelan su otra faceta. «Quiero llegar a ser doble campeón de UFC».

Comenta Reporta un error