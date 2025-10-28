El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Urresti, presidente de Vital Fundazioa, Rubén Martínez, director deportivo del Club Deportivo Zuzenak, Itxaso Carrillo, presidenta Fundación Zuzenak, Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria y Martín Pérez, deportista del Fundación Vital Zuzenak

Zuzenak encara la temporada apostando por la cantera y el talento local

El equipo de baloncesto en silla de ruedas vitoriano inicia la campaña con la plantilla más joven de la categoría

Jon Casanova

Vitoria

Martes, 28 de octubre 2025, 14:11

Comenta

El Fundación Vital Zuzenak, el equipo vitoriano de baloncesto en silla, afronta la próxima campaña con más ilusión que nunca pero la filosofía de siempre. « ... Nuestra base es el jugador y jugadora del territorio y sobre eso nos basamos a la hora de construir nuestro proyecto», ha reafirmado Rubén Martínez, director deportivo del Club Deportivo Zuzenak. Así lo demuestra siendo el conjunto más joven de la Liga Nacional de Primera División (segunda máxima categoría del baloncesto en silla), que a falta de experiencia esperan compensar con el «impulso físico», ha valorado Martínez. La plantilla está compuesta por trece jugadores, entre ellos, cinco canteranos.

