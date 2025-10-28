Zuzenak encara la temporada apostando por la cantera y el talento local

El Fundación Vital Zuzenak, el equipo vitoriano de baloncesto en silla, afronta la próxima campaña con más ilusión que nunca pero la filosofía de siempre. « ... Nuestra base es el jugador y jugadora del territorio y sobre eso nos basamos a la hora de construir nuestro proyecto», ha reafirmado Rubén Martínez, director deportivo del Club Deportivo Zuzenak. Así lo demuestra siendo el conjunto más joven de la Liga Nacional de Primera División (segunda máxima categoría del baloncesto en silla), que a falta de experiencia esperan compensar con el «impulso físico», ha valorado Martínez. La plantilla está compuesta por trece jugadores, entre ellos, cinco canteranos.

Los jugadores ya están a punto para el inicio de una temporada que promete ser exigente. Martín Pérez, uno de los veteranos del Zuzenak, ha asegurado tener «más ganas que nunca» tras superar una intervención que le mantuvo fuera de las pistas. Suma 14 años en el club y conoce bien los valores de la institución, un legado que ahora él mismo se encarga de transmitir. «He sido de esos jóvenes que estaban rodeados de gente con mucha más experiencia y ahora intento liderar a mi manera y enseñarles todo lo que sé».

El debut liguero será el domingo 9 de noviembre ante el UPV IN-ADIV de Valencia, un equipo «que se reconstruye cada año», explicó Martínez. El estreno en casa llegará el 15 de noviembre, ante el. UCAM Murcia BSR, recién descendido de la máxima categoría que según Martínez, dispone de «un potencial económico brutal». El conjunto murciano cuenta con varios jugadores internacionales, que además «se ha reforzado mucho» por lo que irán al partido con las expectativas justas, «vamos un poco a ver qué pasa» ha adelantado Martínez. Un total de nueve equipos componen la división de plata en una liga que «se está convirtiendo en un poco peligrosa», asegura Martínez sobre el aumento anual de recursos económicos del resto de contrincantes. Por ello, el objetivo marcado es mantener la categoría con la filosofía que siguen «a muerte».

Con desplazamientos a Murcia, Valencia o Elche, entre otros, es vital la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación Foral de Álava y Fundación Vital, ha garantizado Itxaso Carrillo, presidenta Fundación Zuzenak. De hecho, se han superado las mil personas usuarios en las instalaciones del Centro de Actividad Física Adaptada Julio Roca, una hazaña que Carrillo achaca al apoyo institucional.

Presencia femenina

El club también ha celebrado el reciente éxito de Naiara Rodríguez, jugadora del Zuzenak, que se colgó la medalla de bronce en el Europeo de Sarajevo con la selección española femenina. Rodríguez es una de las tres jugadoras que conforman el equipo que también apuesta por la presencia femenina.

El equipo filial, Zuzenak B, continúa su labor formativa bajo la dirección de Iñaki Ibarreta, con la ayuda de Ana Agiriano y Santi Pablos. Integrado por jóvenes en edad de formación y apoyado por veteranos del club, el conjunto ya fue campeón de la Liga Norte en su primera edición y sigue consolidándose como el principal vivero de futuro del proyecto alavés.