Análisis LeBron James se queda sin 'playoffs' 13 años después LeBron James, de rodillas tras fallar el último tiro ante los Knicks. / Sarah Stier (Getty Images) Desde la temporada 05-06, su tercera campaña en la liga, 'El Rey' había disputado la lucha por el título sin interrupciones, incluyendo ocho finales consecutivas NACHO CABALLERO Madrid Sábado, 23 marzo 2019, 18:10

LeBron James no disputará esta temporada los 'playoffs' de la NBA. Después de 13 campañas acudiendo a los partidos en los que se lucha por el título sin interrupción, incluyendo aparaciones en las últimas ocho finales consecutivas, 'El Rey' claudicó de la lucha por el anillo. Tras la derrota de Los Lakers esta madrugada por 111-106 ante los Brooklyn Nets, el equipo californiano quedó matemáticamente eliminado de la pelea por entrar en los ocho primeros puestos de la conferencia que dan acceso a los 'playoffs'.

Con diez partidos aún por disputarse de la temporada regular, Los Lakers se colocan con un balance de 31 victorias y 41 derrotas. La temporada pasada acabaron décimos de la Conferencia Oesta con 35 victorias y 47 derrotas. Es decir, que si los de púrpura y oro no ganan al menos la mitad de encuentros que les quedan, la llegada de LeBron a Los Ángeles habrá supuesto un empeoramiento de la franquicia.

LeBron lleva esta campaña un promedio de 27,4 puntos, 8,5 rebotes y 8,1 asistencias en algo más de 35 minutos por partido

Los números del alero siguen como casi siempre, increíbles para alguien de 34 años, con unos promedios de 27,4 puntos, 8,5 rebotes y 8,1 asistencias en algo más de 35 minutos por partido. Es el único jugador de la NBA que consigue promediar más de 27 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias en la actual temporada, y solo otros cuatro jugadores han conseguido estadísticamente una temporada similar en la historia de la liga: Rusell Westbrook (16-17), Oscar Robertson (1960 a 1965), James Harden (16-17) y Michael Jordan (88-89).

Aunque el principal apartado, y que podría ser el origen de los problemas, tanto del jugador como del equipo, es la defensa. En numerosas ocasiones se ha visto un Lebron desconcentrado en este lado de la cancha, incluso sin ganas de defender. Su 'rating defensivo' personal, indica que está siendo su tercera peor campaña en este aspecto, y solo ocho jugadores, contando titulares de la liga y que juegen mínimo 35 minutos por partido, tienen unos datos peores que el suyo. Su 'net rating' (diferencia entre el 'rating defensivo' y 'rating ofensivo'), es tan solo de 1,7 puntos, lo que indica que cuando LeBron ha estado en pista esta temporada, el equipo solo ha sido capaz de ser más eficaz en defensa y en ataque algo más de un punto y medio por encuentro.

Menos partidos que nunca

Fuera de todo valor numérico, una de las claves del bajón de rendimiento del equipo, que se llegó a colocar al principio de campaña cuarto en el Oeste, ha sido las lesiones. James se ha perdido 18 encuentros esta temporada, por una dolencia en la ingle, y que ha supuesto hasta el momento la peor lesión de su carrera deportiva. Aún jugando los diez partidos que restan, esta campaña será la que menos encuentros dispute en su carrera. A ello hay que sumarle las bajas de Lonzo Ball, que se perderá 35 partidos, Brandon Ingram 30 partidos, o Rajon Rondo con 34 encuentros perdidos de momento. Bajas importantes de jugadores clave en el lado defensivo de la cancha de los Lakers.

Los contratiempos no han parado en una temporada que ya empezó con dudas tras los fichajes hechos en el mercado de verano. Lance Stephenson, Rajon Rondo, Michael Beasley o Javale McGee son jugadores que actualmente parecen no encajar en el estilo que domina la NBA. A pesar de la premisa, McGee está haciendo de largo su mejor año en la Liga, y tanto Rondo como Stephenson tiene los mejores porcentajes de su vida desde el triple, aunque no ha sido suficiente..

Los Lakers son el segundo peor equipo de la NBA en porcentajes de triple y tiros libres

Ahora con la campaña prácticamente finalizada para ellos, el principal objetivo de la franquicia es firmar a otra estrella en verano. Para ello tendrán más o menos unos 40 millones de dólares, si deciden no renovar los contratos de los jugadores fichados el verano pasado, todos por un año. Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Klay Thompson, Demarcus Cousins, Kemba Walker o Jimmy Butler son solo alguno de los nombres de jugadores con la carta de libertad en el bolsillo. Esto, sumado a la posibilidad de conseguir a Anthony Davis vía traspaso, y enmendar así el fracaso de las negociaciones que ocurrieron días antes del límite para el cierre de traspasos de la NBA de la actual temporada, podría dar al menos un año más crédito a Magic Johnson y Rob Pelinka al frente del barco californiano.

El que parece tener ya los días contados en Los Ángeles es Luke Walton. Esta temporada se le exigía como mínimo la entrada en la post-temporada con una mega estrella como LeBron James liderando el equipo Al no satisfacer las expectativas que había en la franquicia, es muy probable que su periplo como entrenador jefe acabe al término de su tercera temporada al frente de los Lakers.

Para ver la magnitud que supone no ver a LeBron James jugar al baloncesto en abril, la última vez que no jugó 'playoffs', casi el 96% del total de los jugadores de la NBA, no estaban en la liga.

Desde 1949 a 2013, solo fueron cinco las temporadas sin 'playoffs'. Los Lakers se perderán la post-temporada por sexta temporada consecutiva, récord absluto para la franquicia