NBA Pau Gasol: «No voy a poder estar en este Mundial de China» 05:00 Pau Gasol, durante un partido con los Milwaukee Bucks. / Reuters El jugador de los Milwaukee Bucks piensa en unos posibles Juegos: «Para mí, la selección siempre ha sido muy importante» JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 22 mayo 2019, 11:47

Pau Gasol está en plena recuperación tras su operación del pasado 10 de mayo. El pívot de los Milwaukee Bucks tuvo que pasar por el quirófano para reparar una fractura por estrés en el hueso navicular de su pie izquierdo. «Estoy en una fase de no apoyo [del pie], de dejar que la operación haga su efecto y seguir el protocolo de recuperación», desvela. «Estoy tranquilo, ya he pasado lo peor con el postoperatorio, y ahora ya estoy mirando hacia adelante, con ganas de empezar en el gimnasio para hacer alguna movilidad y ponerme a trabajar para acercarme al momento de volver a las pistas», añade el pívot catalán.

«Como competidor que soy, está claro que me gustaría estar jugando junto a mis compañeros y participar en este momento tan importante de la temporada»

Su equipo lleva ventaja en la Final de Conferencia ante los Raptors de su hermano Pau Gasol, al que se hubiera enfrentado de no ser por la lesión. «Está claro que me hubiera gustado enfrentarme a Marc y a los Raptors pero, por circunstancias que están fuera de mi control, no ha podido ser». Gasol ha reconocido que sigue «muy involucrado con el equipo» y que intenta «aportar todo lo que puedo desde mi posición intentando aportar mi experiencia y liderazgo a los compañeros en todo momento», aunque lamenta su ausencia: «Como competidor que soy, está claro que me gustaría estar jugando junto a mis compañeros y participar en este momento tan importante de la temporada».

Pau y MArc se saludan antes de un partido. / Efe

La selección, una familia

Y si se ha perdido el final de temporada de la NBA, tampoco estará en el próximo Mundial de China con la selección española. «Debido a la operación y a la lesión, no voy a poder estar en este Mundial de China», confirmó. «Me hubiera gustado estar con mi selección y con mis compañeros porque para mí, la selección siempre ha sido muy importante y estoy muy orgulloso de competir y conseguir éxitos a nivel internacional con el equipo». Aunque físicamente no estará en China, Pau Gasols erá el primer aficionado del conjunto de Sergio Scariolo desde su casa: «Somos una familia y no es solo un hashtag o un eslogan, sino que es el espíritu de nuestro equipo y de nuestra selección». Y aunque no pueda estar en la cita mundialista, no cierra las puertas a la selección y a particiapr en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. «Espero que nos clasifiquemos para los Juegos Olímpicos y el año que viene pueda estar con el equipo», señala.

«Espero que nos clasifiquemos para los Juegos Olímpicos y el año que viene pueda estar con el equipo»

Por último, Pau Gasol habló sobre su futuro y los años que le quedan en el baloncesto. «Es normal que haya ciertas especulaciones debido a mi edad», confiesa cuando se le habla de una posible retirada. «Muchos jugadores a mi edad ya están retirados, pero también existen casos de jugadores como Vince Carter o Kareem Abdul-Jabbar que han jugado hasta edades más avanzadas. Es una posibilidad que voy a seguir luchando. Me encanta lo que hago, me encanta seguir jugando», asegura. Además, reconoce que el motivo por el que ha pasado por el quirófano ha sido para «seguir jugando al baloncesto al máximo nivel» y termina con un deseo: «Espero que la temporada que viene esté llena de salud, que pueda competir y ayudar al equipo donde quiera que esté».

Apoyo desde la Federación

Ante al anuncio de Pau Gasol de que no podrá estar con la Selección en la Copa del Mundo 2019 este verano, el presidente de la Federación Jorge Garbajosa ha querido expresar todo su apoyo al jugador, así como la completa disposición de la FEB para ayudarle en su recuperación. «Como él mismo ha manifestado, la familia no es sólo un hashtag o un eslogan, es el espíritu de nuestra selección«. Además, Garbajosa desveló que «a lo largo de toda la temporada, hemos venido hablando con Pau Gasol y sabe que cuenta con todo el apoyo. Le hemos hecho saber que la Federación está a su entera disposición y a la de su familia. Le deseamos todo lo mejor en este proceso para que se recupere pronto y plenamente y esté en disposición de alcanzar sus objetivos».

Sin embargo, el presidente de la Federación reconoce que la baja de Pau Gasol en China «va a ser muy importante« porque »además la selección afrontará en China su primer gran campeonato sin él ni Juan Carlos Navarro. Pero, ante este tipo de situaciones, lo principal siempre es la salud del deportista», destaca.