All Star Doncic se queda sin Partido de las Estrellas pero se alía con Porzingis Luka Doncic. / Afp El esloveno no ha sido escogido entre los suplentes de la Conferencia Oeste para representar a unos Mavericks a los que llega el letón, procedente de los New York Knicks ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 1 febrero 2019, 11:00

Jornada agridulce para Luka Doncic, que se quedó fuera del Partido de la Estrellas, principal centro de atracción del All Star que acogerá Charlotte a mediados de febrero pero se enteró casi a la vez de que contará con un refuerzo de lujo para reflotar a los Dallas Mavericks y pelear en el salvaje Oeste con más garantías: el letón Kristaps Porzingis.

El esloveno no fue finalmente incluido entre los reservas para el All Star Game, única esperanza que le restaba después de ver cómo los jugadores y los periodistas le dejaban fuera de los titulares de la Conferencia Oeste pese al apoyo del público, que le había seleccionado como el tercero de sus preferidos (4.292.980 votos), por detrás únicamente de LeBron James y Giannis Antetokounmpo. La tremenda amalgama de talento en el feroz Oeste anegó su sueño de convertirse en el cuadragésimo sexto 'rookie' en codearse con los más grandes de la NBA. Entre los interiores había auténticos pesos pesados con más pedigrí que el ex del Real Madrid, pese a que el novato está sorprendiendo a propios y extraños en su primera campaña en la mejor liga del mundo.

Anthony Davis (New Orleans Pelicans) y Nikola Jokic (Denver Nuggets) eran dos rivales formidables y ambos hallaron acomodo entre los suplentes del Oeste, elegidos por los entrenadores y donde predominan los jugadores interiores. Junto a ellos aparecen en la lista de siete reservas Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Klay Thompson (Golden State Warriors), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) y Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves). Un constelación de astros que se unirá a un quinteto titular temible conformado por Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Paul George (Oklahoma City Thunder, LeBron James (Los Angeles Lakers) y Kevin Durant (Golden State Warriors).

En el Este los integrantes del banquillo serán Kyle Lowry (Toronto Raptors), Blake Griffin (Detroit Pistons), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Bradley Beal (Washington Wizards) y Victor Oladipo (Indiana Pacers). Este último, lesionado de gravedad, dejaría su puesto probablemente a D'Angelo Russell, que está rubricando una magnífica temporada en los sorprendentes Brooklyn Nets de Kenny Atkinson. Completarán el equipo del Este los titulares Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) y Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Doncic sí acudirá al All Star de Charlotte para disputar el Rising Star Challenge que contará con los jugadores más destacados de primer y segundo año. Probablemente participará también en el Concurso de Habilidades, otro de los centros de interés junto a los concursos de triples y mates.

La enésima reinvención de los Knicks

Un Concurso de Habilidades que ganó en 2017 Kristaps Porzingis, nuevo compañero de Doncic en los Dallas Mavericks gracias a una operación que ha sacudido el mercado en las últimas horas. El letón, que aún no ha podido debutar esta temporada por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió en febrero de 2018, reforzará al equipo que entrena Rick Carlisle, abandonando así unos New York Knicks de los que era buque-insignia pero que vuelven a resetearse. La franquicia neoyorquina cerró un acuerdo por el que enviará a los Mavericks a Porzingis, Tim Hardaway, Courtney Lee y Trey Burke. A cambio recibirá a DeAndre Jordan, Wesley Matthews, Dennis Smith Jr y dos futuras primeras rondas del 'draft'.

Los Mavericks se desprenden del poderío bajo los tableros de DeAndre Jordan y de un Dennis Smith Jr que apunta a estrella pero cuya progresión junto a Doncic suscitaba algunas dudas. Pero se hacen con los servicios de un Porzingis que, en plena forma, está llamado a dominar con puño de hierro. Liberan los Knicks masa salarial al desprenderse, además del ala-pívot letón, de los elevados contratos de Courtney Lee y Tim Hardaway. Dinero con el que en verano podrían intentar atraer a alguna gran estrella al Madison Square Garden. Kevin Durant se contaría entre los principales objetivos de una franquicia que pena con diez victorias en la actual campaña.