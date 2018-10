'Kaxe' caza goles en Bahrein Álex Aizpuru, alias 'Kaxe', exdelantero del Lagun Onak, Beasain y Rápido de Bouzas, milita desde julio en el East Riffa Club de la exótica Primera de Bahrein. «No me imaginaba que acabaría aquí», subraya JAVIER BELTRÁN Bilbao Jueves, 11 octubre 2018, 13:41

El East Riffa Club empataba a domicilio (1-1) en el campo de Manama en la última jornada, la cuarta, de la Primera División de Bahrein. El equipo, ahora líder, lo pilota el técnico español Pedro Gómez Carmona, con los vascos Álex Aizpuru 'Kaxe' e Imanol Sarriegi. Bahrein es una pequeña isla en la península de Arabia. Una mezcla de tradiciones y modernismo donde se come «mucha fruta y buena carne», especifica Kaxe, un pizpireto delantero de Azpeitia de 24 años encantado en esta exótica aventura.

El delantero guipuzcoano Álex Aizpuru 'Kaxe' abandonaba el Rápido de Bouzas este verano para enrolarse en el East Riffa, de la Liga de Bahrein junto al donostiarra Sarriegi, ex de Antiguoko, Real Sociedad, Peña Sport, Mallorca B y Eibar. «Tenía bastantes opciones en Segunda B para jugar en España, pero decidí venir aquí, me pareció una buena opción. Económicamente era una buena oferta», indica a El Correo el punta, que explica que compiten nueve equipos en total, con un máximo de dos extranjeros por club, con dos o tres de «buen nivel, estilo Segunda B punteros en España. Los once iniciales son muy buenos, aunque con los cambios pierde calidad», apunta.

La temperatura media en este mes de octubre se eleva a los 33 grados, con mínimas de 29. Entrenan por la tarde, porque por la mañana es imposible: «Aquí te asas como un pollo. Después de tres meses ya te acostumbras, no se puede estar al sol, te quita toda la energía, aunque hay centros comerciales y el nivel de vida es alto», cuenta. Normalmente, el delantero se ejercita por la mañana por su cuenta en el gimnasio o «visita algún lugar», cuenta 'Kaxe', apodo heredado de su padre por «culpa» de Pablo Turrillas, su míster en el Lagun Onak. «Lo conocía y me quedé con ello, no lo puedo evitar», se ríe.

Éxito en el Rápido

En diciembre de 2017, lo quería el Burgos también. 'Kaxe' -formado en el Lagun Onak, donde disputó una fase de ascenso- llegaba al Rápido procedente del Beasain. El Eibar lo había fichado antes para su filial, el CD Vitoria, aunque apenas contó. Un hecho que le molestó especialmente. En el Beasain se desquitó, con 13 goles en 15 partidos, de los 33 goles corales del año pasado. En el Rápido, donde le garantizaban minutos y descartó otros clubs de mayor calado, retornaba a la Segunda B fuera de Euskadi. Marcó 6 goles en los 17 envites de la segunda vuelta, un aval que le ha mandado directo a Bahrein. «He firmado hasta fin de temporada, veremos lo que pueda surgir en junio. El año pasado no me imaginaba que acabaría aquí», apostilla.

Se ha rodeado, además de por Sarriegi, por Sergio Gómez, el preparador físico del East Riffa Club, y Edu Gasol, entrenador de porteros. «Me estoy adaptando al fútbol de aquí, que es más lento, con menos ritmo, pero a la vez cuesta llegar a los balones porque sudas muchísimo por el calor. Es duro jugar aquí, pero poco a poco nos iremos acostumbrando», remata 'Kaxe', siempre atento a colar la pelota en la red. Ha marcado, de momento, uno de los cuatro goles del equipo, dos para su compañero Sami Al Husaini.