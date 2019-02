Resuelto el misterio de la 'O' de la Euroliga: se la llevó la grúa municipal Así luce el letrero. / Igor Martín El vehículo retiró la letra la noche del miércoles al ver que estaba tirada junto a la escultura que promociona la Final Four NURIA NUÑO Viernes, 22 febrero 2019, 14:36

El misterio de la 'O' ausente ha quedado resuelto. Y nada menos que con un desenlace un tanto rocambolesco. Decíamos ayer que esa letra -que forma parte del letrero que recuerda a vitorianos y visitantes la celebración de la Final Four 2019 en Vitoria- había desaparecido durante la madruada del jueves sin dejar rastro. Su falta se notaba en exceso en el 'hashtag' de la Euroliga #F4GLORY, que reposa desde el martes en la plaza de la Virgen Blanca, junto a la icónica escultura vegetal.

Muchos ciudadanos se percataron de que el letrero que promociona la cita baloncestística más importante de la historia de la ciudad no había permanecido intacto ni siquiera 48 horas. El Ayuntamiento de Vitoria informó a la Euroliga para ver qué solución se podría adoptar ante el daño provocado por lo que, en principio, parecía un acto vandálico.

Este viernes por la mañana, los ciudadanos más madrugadores se han dado cuenta, al pasear por la céntrica plaza, que la 'O' mayúscula había reaparecido en todo su esplendor. ¿Sería la misma? ¿La habrían repuesto con tanta celeridad? Las preguntas no dejaban de sucederse.

Lo cierto es que algunos de los interrogantes han quedado resueltos. A saber, la ya popular letra yacía junto al letrero que promociona la Final Four en la noche del miércoles. «La recuperó la grúa municipal», explica a EL CORREO un portavoz del Ayuntamiento de Vitoria. «Alguien avisó y pasaron a recogerla». Es posible que alguien se apoyara sobre ella y la letra no aguantara el peso o bien uno o varios sujetos la movieron hasta que cedió el anclaje. Esa cuestión aún no ha podido ser aclarada y las elucubraciones siguen surgiendo.

Una vez recuperada la letra, la grúa municipal se la llevó y se abrió una incidencia. «El jueves se puso en conocimiento del Baskonia el asunto y se entregó al club la letra, que este viernes volvía a aparecer en su sitio», apostillan desde el Consistorio.