Guía rápida para disfrutar al máximo de la Final Four de Vitoria

La Final Four es sin duda una de esas grandes citas deportivas que, en su caso, trasciende también al propio deporte de la canasta. El torneo que dirime el principal título continental de baloncesto reúne esta semana en Vitoria a cuatro equipos y sus respectivas hinchadas. Todos ellos se miden sin red, a una sola carta, en un campeonato dinámico y apasionante. Al final, solo un club alcanzará la gloria y levantará el trofeo que le acredita como el mejor equipo del viejo continente. Ese anhelado momento será el colofón a cuatro días en los que todos los focos y objetivos apuntarán al Buesa Arena y, por extensión, a toda la capital alavesa, que se viste de gala para acoger el evento deportivo más importante de la historia de la ciudad. Eso sí, al igual que ocurre con la Copa del Rey, esta fiesta del baloncesto europeo no sería lo mismo sin los aficionados, que podrán gozar de un espectáculo de alto nivel y de innumerables actividades fuera del coliseo azulgrana. Estos son algunos de los 'platos' del menú que podrán degustar. Pasen y lean.

Viernes, 17 de mayo Mates, leyendas y deporte rural

La Fan Zone es uno de los centros neurálgicos de la Final Four. Esta zona de reunión de los hinchas se reparte en dos espacios: las plazas de España y de la Virgen Blanca. El horario de disfrute de la Fan Zone será, los días 17 y 18 de mayo, de 10.00 a 22.00 horas. El domingo 19, sólo de 10.00 a 15.00 horas. El viernes se oficiará la ceremonia oficial de apertura. La cita será de 10.45 a 11.00 horas. En ambos rincones se irán desarrollando diferentes actividades y espectáculos de pequeño formato, encuentros con leyendas del 'basket' y jugadores en activo con los niños del One Team de Vitoria, entre otras muchas sorpresas. Lo primero; será un torneo 3x3, que acogerá la plaza de España desde las diez de la mañana y que se prolongará durante toda la jornada. A esa misma hora, habrá un breve 'show' de baile dentro de la iniciativa Efes Euroleague Dancing Squad.

La Fan Zone de la plaza de España, uno de los centros neurálgicos de la Final Four. / Rafa Gutiérrez

A las 11.00 horas, la pista central situada en la plaza de España acogerá a los protagonistas del One Team y albergará un partido de exhibición de algunos de los embajadores de la Euroliga (de 11.00 a 12.15 horas). Los aficionados que así lo deseen también tendrán la oportunidad de hacerse una foto (de 12.15 a 12.30 horas) con alguna de las leyendas presentes en la cita.

Los aficionados tienen la posibilidad de acercarse a la plaza Santa Bárbara. Allí se ubica el espacio enogastronómico impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria, junto a la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco. Los hinchas podrán degustar productos locales, vino de Rioja Alavesa y txakoli. Habrá también catas y talleres infantiles. La carpa estará abierta el viernes y sábado en horario de 12.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. El domingo permanecerá abierta desde las 12.00 hasta las 15.00 horas.

De igual modo, vitorianos y visitantes podrán acercarse el viernes y el sábado a la plaza del Matxete, donde se ofrecerá una exhibición de herri kirolak desde las doce del mediodía.

A primera hora de la tarde, habrá una exhibición de mates en la plaza de España (entre las 15.00 y las 15.30 horas). Una hora después, comenzará el torneo de la EuroLeague Academy; que se prolongará entre las 16.30 y las 22.00 horas.

Además, en el polideportivo de Mendizorroza se dan cita las futuras estrellas del baloncesto europeo. El recinto acogerá el Adidas Next Generation Tournament; un campeonato internacional con ocho equipos sub'18 de Alemania, Israel, Serbia, Lituania, además del Valencia y el Real Madrid. La competición se desarrolla de jueves a domingo, con la final en el Buesa Arena el domingo por la mañana. En todos los casos, la entrada es gratuita hasta que se complete el aforo.

Eso sí, los platos fuertes de la jornada se vivirán en el Buesa Arena. A las seis de la tarde, arrancará la competición oficial con la disputa de la primera semifinal: el derbi turco entre el Fenerbahce y el Anadolu Efes de Estambul. A las nueve de la noche, se lanzará al aire el balón del segundo duelo; protagonizado por el CSKA Moscú y el Real Madrid.

Sábado, 18 de mayo Kalejira, conciertos y arte callejero

La variada agenda de actividades paralelas a la Final Four comienza el sábado, en la plaza de España, con el torneo de la EuroLeague Academy (de 10.00 a 21.45 horas). Mientras, las plazas de la Virgen Blanca y Los Fueros acogerán, entre las diez de la mañana y las diez de la noche, el torneo 3x3 patrocinado por Adidas. La presencia del One Team con jugadores de la Final Four acaparará el protagonismo en la Fan Zone de la plaza de España, entre las 10.30 y las 11.15 horas. Además, la plaza de Los Fueros acogerá una exhibición de arte en la calle entre las 11.00 y las 20.00 horas. También está previsto que algunos de los protagonistas de la Final Four se dejen ver por las plazas de España y de la Virgen Blanca (de 11.30 a 11.45 horas).

Además de tener la posibilidad de sumarse a las visitas guiadas temáticas para conocer más la ciudad, los visitantes y ciudadanos, en general, podrán disfrutar de una kalejira con los Gigantes de Vitoria, que recorrerá el centro de la capital alavesa de 12.00 a 13.30 horas.

Los 'gigantes del basket' no serán los únicos que se dejarán ver por las calles de Vitoria. / Rafa Gutiérrez

Ya por la tarde, habrá un nuevo concurso de mates (plaza de España, de 18.15 a 19.00 horas). El Palacio Europa albergará, por la noche, la Gala Awards Ceremony; que no estará abierta al público. En el acto se conocerá al MVP, al mejor entrenador y al Best Executive, además se hará entrega del premio al mejor quinteto de la competición.

La jornada culminará en Los Fueros con las actuaciones en directo de Los Coronas, la banda más representativa del 'surf' nacional, Aurora García, una de las grandes voces del panorama del rock actual, que deslumbra ahora como Aurora & The Betrayers y Venturi, quienes ofrecerán al público la dosis de 'indie rock' enérgico de la velada.

Domingo, 19 de mayo El broche de oro

En la última jornada, el espacio enogastronómico ubicado en la plaza Santa Bárbara permanecerá abierto de doce de la mañana a tres de la tarde. Durante esas horas, vitorianos y visitantes podrán degustar productos locales, regados con vino de Rioja Alavesa y txakoli. Una buena forma de despedirse de la Final Four con buen sabor de boca.

El balón volverá a botar en las plazas de la Virgen Blanca y Los Fueros, desde las diez de la mañana, con el torneo 3x3. Además, la pista central instalada en la plaza de España acogerá las semifinales de la Euroleague Academy, de 10.15 a 12.40 horas; y la gran final (de 14.45 15.00 horas). También habrá tiempo para 'The Eurogame', de 13.00 a 13.45 horas; y una nueva exhibición de mates (de 15.15-15.45 horas).

Por la tarde-noche, todas las miradas se centrarán en el Buesa Arena. La casa del Baskonia servirá de escenario para la disputa del encuentro por el tercer y cuarto puesto, que disputarán los perdedores de la primera semifinal del viernes a partir de las 17.30 horas. El broche de oro de la Final Four 2019 se pondrá, a las 20.30 horas, con la disputa de la finalísima del campeonato que determinará quién es el nuevo rey de la Europa baloncestística.