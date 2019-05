Los cuatro aspirantes al título ya están en Vitoria

Primero los turcos, que para eso juegan antes las semifinales, y luego los rusos, que no volaron al aeropuerto de Foronda, y finalmente el Real Madrid, que llegó en autobús. Los cuatro clasificados para la Final Four de Vitoria velan armas desde anoche en el único cinco estrellas de la ciudad. Esta tarde entrenarán en el Buesa Arena y mañana arrancará la pelea por levantar la Copa más soñada. «Es lo único que me obsesiona en este momento», aseguró Felipe Reyes, capitán de los blancos, antes de salir de una villa y corte que celebraba San Isidro.

Los actos oficiales de la Final Four empiezan este mediodía. En la plaza de España, en una gran carpa, el alcalde, Gorka Urtaran, dará la bienvenida a Jordi Bertomeu, presidente y CEO de la Euroliga, y a los cuatro entrenadores: Ataman, Obradovic, Laso e Itoudis.

Es la ceremonia que cada año da el pistoletazo de salida a uno de los mayores eventos deportivos del mundo y el más grande que se ha celebrado en Vitoria en toda su historia. Junto a los técnicos acudirá un jugador de cada equipo. Sloukas (Fenerbahce), Micic (Anadolu), Hines (CSKA) y Campazzo (Real Madrid).

Acostumbra a ser un momento amable y distendido en el que los deportistas alaban el buen hacer de sus rivales y Obradovic, como decano y nueve veces campeón, conduce un pequeño show personal con los que fueran sus pupilos, Laso e Itoudis. Será interesante ver el papel que adquiere Ataman, con menos mano izquierda. «Vuelvo a mi ciudad, pero hay que estar centrados en el trabajo. Hace 40 años cuando empecé a jugar nadie podía siquiera soñar con albergar algo así. Es un orgullo», comentó Laso antes de salir hacia su casa.