El test sobre Vitoria a las estrellas de la Final Four: «¿Un plato típico? La paella» El año de fundación de la ciudad, el siglo en el que se construyó la Catedral Vieja, cuándo fue la apertura del Buesa Arena... Dos jugadores de cada equipo se someten a este cuestionario de la Euroliga sobre la capital alavesa GABRIEL CUESTA Jueves, 16 mayo 2019, 13:19

A ver si la celebración de la Final Four en Vitoria ayuda a las estrellas de los cuatro equipos aspirantes a conocer la historia de la ciudad. Y de paso a ponerla en el mapa a nivel mundial. Un divertido examen tipo test publicado por la propia Euroliga demuestra que aún les queda mucho por aprender -algo lógico- de la capital alavesa. Dos exbaskonistas, Larkin del Efes y Causeur del Real Madrid, se salvan de la quema y aprueban con nota. Sorprendentemente también el jugador del Fenerbahce Bobby Dixon acertó muchas de las preguntas a pesar de nunca haber militado en el Baskonia.

La primera pregunta era un caramelo. Mero calentamiento y un punto en bandeja. Cada pregunta tenía cuatro posibles respuestas y se les formulaba a dos jugadores de cada plantilla. ¿Cuál de estos platos es típico en Euskadi? Que alguien se apiade de los jugadores del CSKA si Hackett y Clyburn son los encargados de confeccionar su menú durante su estancia en Vitoria. «Tiene que ser paella», respondió con una risa floja el primero, que buscaba con la mirada a un Clyburn que se hacía el loco. Vamos, que no tenían ni idea y recurrieron al estereotipo español y olé. Si les sirve de consuelo, habría sido mayor pecado elegir la opción de pasta al ragu. Para Larkin fue pan comido tras su año en Vitoria. Y acertó al elegir el «txuleton» y descartar «bacalao», la otra opción que le podía haber hecho dudar. «¡Yeah!», celebró su compañero Dunston.

¿Año de fundación de Vitoria? Ya se iba complicando la cosa en el segundo asalto. Clybrun se resarció del 'momento paella' al elegir 1.181. Acierto, aunque con un poco de ayuda. «¡Si has leido el papel, hermano!», le dice Hackett a carcajada limpia. Dixon tampoco falla, también muestra finura más allá de su tiro a canasta. «La respuesta 'B', de Bobby», bromea su compañero de equipo Marko Guduric. Y dos palmaditas en el pecho del base para confirmas que sí, que su nombre empieza por B. La tercera, el número de habitantes de la ciudad, no fue un problema para Causeur -el jugador del Real Madrid estuvo cuatro años en Vitoria- y Larkin. «244.000. Es que he vivido allí».

Y mientras los del CSKA solo aciertan a reir cuando se les pregunta a cuántos metros sobre el nivel del mar está Vitoria, Dixon vuelve a dar en el clavo. Y con alarde incluido: «525 metros. Venga, esto es demasiado fácil...». Y para rematar, vuelve a conocer el siglo de fundación de la Catedral Vieja. «No he tenido la oportunidad de vivir en Vitoria», se defiende Tavares. Larkin sí y acierta al elegir el siglo XIV. «¿Hiciste el tour? Cómo no lo has hecho... Es lo que hace todo el mundo cuando llega a las ciudades», le recrimina Dunston. El exbaskonista conoce también el año de apertura del Buesa Arena (1991) y Clyburn atina con el número de ciudades (8) hermanadas con Vitoria. Para terminar, toca atreverse con el euskera. ¿Cuál de estas expresiones no es típica de Euskadi? Dunston y Dixon descartan 'koni teki' entre ongi etorri, eskerrik asko y on egin. ¿Sabrán lo que significa hirukoa?