El Anadolu ejecuta al Barça en la orilla de la Final Four El ala-pívot francés del Anadolu Efes, Adrien Moerman (i), trata de taponar al ala-pívot estadounidense del Barcelona, Chris Singleton (d). / Tolga Bozoglu (Efe) Habrá semifinal turca en Vitoria después de que los culés no pudieran gestionar la presión en la segunda parte en el infierno del Sinan Erdem JOSÉ MANUEL CORTIZAS Miércoles, 1 mayo 2019, 22:07

El Real Madrid representará en solitario a la Liga Endesa en la Final Four de Vitoria. Buscaba que no fuera así el Barcelona en su intento de asalto al Sinan Erdem. Todo o nada. El que ganara el quinto partido de la serie, el único que se fue al límite pactado, acompañaría a los blancos de Pablo Laso, el CSKA y los aurinegros del Fenerbahçe. Lo hará el Anadolu Efes. Hizo valer el conjunto turco ese vital factor cancha que se gana durante una temporada regular que no siempre es considerada como importante, más allá de otorgar las ocho plazas de las candidaturas al título. Los culés de Pesic sabían que se adentraban en un infierno. Lucharon contra las ascuas durante 17 minutos y desde entonces, poco ante del descanso el rastro de la línea de su vida se fue debilitando hasta acabar imperceptible.

80 Anadolu Efes (23+24+14+19): Larkin (18), Beaubois (11), Simon (-), Moerman (18), Dunston (7) -equipo inicial-, Anderson (11), Pleiss (5), Balbay (-) y Micic (10). 71 Barça Lassa (28+14+15+14): Pangos (7), Ribas (8), Singleton (12), Claver (-), Tomic (10) -equipo inicial-, Hanga (9), Seraphin (4), Heurtel (12), Kuric (2) y Oriola (7). árbitros: Boltauzer (Eslovenia), Ryzhyk (Ucrania) y Difallah (Francia). Sin eliminados. incidencias: Quinto y último partido de la eliminatoria de cuartos de final disputado en el Sinan Erdem Dome de Estambul ante 15.249 espectadores.

Habrá, por lo tanto, semifinal turca en Vitoria, en un Buesa Arena que alcanzará la máxima temperatura y decibelios con el público de ambas franquicias de Estambul. El Anadolu vivió de una idea clara e irrevocable. Quizá la suya fue la apuesta más arriesgada. Ergin Ataman cerró la despensa propia y ordenó a los suyos que subsistieran a base de bocados triples, los más nutritivos (8 de 15 de dos y 17 de 39 de tres). La estadística era tan obvia como fiel a lo que se veía en la pista. El músculo estaba a las órdenes del estilismo. Buenos bloqueos para permitir la circulación de la bola y su llegada a uno de los cinco puestos de tiro permanentemente abiertos en el perímetro. Larkin y Beaubois abrían la veda y Moerman, Micic y Anderson seguían la norma.

No fue coser y cantar. No podía serlo. El Barça estuvo muy buen puesto, dominando el luminoso constantemente hasta que un triple de Micic colocó el 40-39 en el luminoso. Sobresalientes los de Pesic en el rebote y en saber retorcerse y devolver cada golpe recibido. En cuanto se acercaba el Anadolu, reacción instantánea. Un parcial de 7-0 previo al descanso fue una debilidad que pagaron cara. Los turcos buscaron bajar la intensidad, aunque el vértigo que les daba verse cerca de la meta alimentaba una taquicardia que se convertía en la gran aliada blaugrana.

Le faltaba pegamento a los del Palau. Ribas, Tomic, Heurtel o Hanga aparecían puntual, ocasionalmente. Engordar para morir. Fue en el inicio del último cuarto cuando los turcos mostraron el filo de sus dagas. Triples seguidos de Anderson y el exhombre de negro Moerman. 67-57, la crónica de una muerte anunciada a orillas de la Final Four. Esta franquicia turca lleva desde el año 2000 sin acceder a una Final Four. La última de los del Palau fue la de Milán en 2014, cuando cayeron contra el Real Madrid en semifinales, como el año anterior en Londres