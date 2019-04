«We are the champions», la celebración del Bidaideak en el autobús Los jugadores del Bidaideak celebran el título en Sheffield. / Bidaideak Los vizcaínos festejan su triunfo en la segunda competición continental, con Turek y Blair en el quinteto ideal JUANMA MALLO Lunes, 29 abril 2019, 12:00

Llegaron a eso de las once de la noche a Madrid, vía Manchester. Desde allí, de vuelta en autobús a Bilbao. Y nada más montar en el autocar que traía a los nuevos campeones de la Euroliga 1, por los altavoces del autocar comenzó a sonar una canción, esa de Queen que se ha convertido en el himno obligado de toda celebración deportiva. «We are the Champions». Los hombres de Esteban Núñez celebran el título, su primer trofeo. Están encantados por la proeza conseguida, tras tumbar en Sheffield al Besiktas turco (67-71). Felicidad máxima para el Bilbao BSR, que además del título se trae a dos hombres en el quinteto inicial del campeonato.

Turek (Estados Unidos) y Blair (Australia) aparecen entre los mejores de la fase final de este torneo en el que los vizcaínos cayeron en su primer duelo contra el rival al que tumbaron en el duelo decisivo, y se deshicieron del Köln 99ers, los locales del Sheffield y Le Cannet galo.