Presentación oficial del Bidaideak para esta temporada. Bidaideak

Bidaideak, «aspirante a todo y favorito a nada»

El equipo bilbaíno empieza este sábado la Superliga de baloncesto en silla de ruedas en Txurdinaga ante el Gran Canaria

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:10

Asier García, capitán del BBK Bidaideak Bilbao, definió así al mejor club vasco de baloncesto en silla de ruedas: «Somos un equipo aspirante a todo ... y favorito a nada». El Bidaideak comienza la temporada hoy (16 horas) en el polideportivo de Txurdinaga ante el peligroso Econy Gran Canaria, que ya superó a los bilbaínos en los dos encuentros de la campaña pasada y es candidato para entrar en la Final a Cuatro, a la que también aspira un Bidaideak que acabó tercero en la última Superliga. El Ilunion madrileño, actual campeón de Liga, y el Amiab Albacete, campeón de Europa, vuelven a partir como favoritos.

