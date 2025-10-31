Bidaideak, «aspirante a todo y favorito a nada»

Asier García, capitán del BBK Bidaideak Bilbao, definió así al mejor club vasco de baloncesto en silla de ruedas: «Somos un equipo aspirante a todo ... y favorito a nada». El Bidaideak comienza la temporada hoy (16 horas) en el polideportivo de Txurdinaga ante el peligroso Econy Gran Canaria, que ya superó a los bilbaínos en los dos encuentros de la campaña pasada y es candidato para entrar en la Final a Cuatro, a la que también aspira un Bidaideak que acabó tercero en la última Superliga. El Ilunion madrileño, actual campeón de Liga, y el Amiab Albacete, campeón de Europa, vuelven a partir como favoritos.

El Bidaideak aspira además a llegar lo más alto posible en Copa del Rey, y a hacer otro buen papel en la competición continental (cuatro finales en los últimos seis años en la Eurocup, con título en 2019). El conjunto bilbaíno jugará del 5 al 8 de febrero de 2026 la previa de la Champions Cup ante el Lahn-Dill y el Köln alemanes y el Fenerbahçe turco. El Bidaideak ha figurado, por primera vez en su historia, en el cuarto puesto del ranking anual de la Federación Internacional de baloncesto en silla de ruedas.

Para aspirar a todo y «pelear sin límites», como recalcó el presidente, Txema Alonso, el Bidaideak cuenta «con los mimbres suficientes». Las bajas del retirado David Mouriz y de Giulio Papi, que ha retornado al campeonato italiano, se suplen con el internacional español Pau Lavandeira y con la contrastada y experimentada jugadora canadiense, ex del Gran Canaria, Kathleen Dandeneu.

También hay cambio en el banquillo. A Adrián Yáñez, tras cinco años como técnico, le sustituye en este puesto el jugador británico de la plantilla bilbaína James MacSorley, una persona muy apreciada y respetada en la entidad que ejercerá de entrenador-jugador, ayudado por José Centeno. El irlandés MacSorley, internacional por Gran Bretaña, llegó al Bidaideak en la temporada 2021-22. «Le agradezco al club por considerarme como la opción para entrenar al equipo. Estoy contento con el trabajo hecho hasta ahora y por tener una plantilla con experiencia en la que hay tres nuevos campeones de Europa. Tenemos talento y actitud, con aspiraciones para competir todo. Hay un camino largo por delante», expresó el de Belfast.

«James va a conseguir que el equipo siga con objetivos ambiciosos. Vamos a intentar dejar bien alta, como siempre, la imagen de nuestra ciudad y de nuestra provincia, porque nuestra imagen es más que el resultado deportivo. Solo hay que ver el mensaje de despedida tan emotivo que dejó Giulio Papi al marchar. Ese es uno de los logros de nuestro club», valoró emocionado el capitán, Asier García.