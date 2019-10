Presentación oficial La ACB se suma a la lucha contra el acoso escolar Antonio Martín (i), presidente de la ACB, y el exjugador Iñaki Zubizarreta (d). / @ACBCOM La campaña 'Actuamos contra el bullying' se llevará a cabo en siete ciudades y el primer evento será en L'Alqueria del basket de Valencia el viernes día 25 EFE Madrid Miércoles, 16 octubre 2019, 19:15

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) se sumó este miércoles a la lucha contra el acoso escolar con su participación en la campaña 'Actuamos contra el bullying' en la que, junto con la asociación NACE, promoverá diversas actividades con las que intentarán concienciar a los jóvenes del problema y les animarán a salir del anonimato y denunciar los casos que se produzcan.

La iniciativa es un llamamiento a la acción para que ya no existan más «testigos pasivos» y para que los casos anónimos rompan con el peligroso silencio que existe alrededor de esta problemática. No es una campaña de comunicación, sino una campaña de actuación, explicó Antonio Martin, presidente de la ACB, en la presentación celebrada en Madrid.

Durante la presente temporada se visitarán siete ciudades, comenzando el viernes día 25 en Valencia (L'Alqueria del basket), en las que se intentará «no solo sensibilizar, sino interactuar» con dinámicas y diversos testimonios «para explicar en la propia piel lo que es el 'bullying' y cómo se siente alguien quien lo sufre», añadió Antonio Martín. «La ACB representa a 18 clubes. Contamos con la ayuda de los 18 y en parte son ellos los que nos ayudarán a realizar esta campaña» resaltó.

Por su parte, el presidente de NACE, Javier Pérez, dijo que el problema del acoso es que el que lo sufre «no lo ha elegido, lo han elegido» y que, además, es «continuo y va evolucionando» y puede comenzar con una «inocente broma» hasta escalar a puntos peligrosos.

Según sus datos, el acoso escolar lo sufren uno de cada cinco niños, «y es cosa de todos porque todos podemos hacer algo por crear un entorno agradable, en el que la violencia no tenga cabida», añadió Pérez.

En el mundo del 'bullying' el deporte puede ser la clave para el acosado, una alternativa para establecer relaciones y un promotor de virtudes como el trabajo en equipo, empatía o el compañerismo.

También intervino en la presentación de la campaña el exjugador Iñaki Zubizarreta, que sufrió acoso escolar y aseguró que el deporte «salvó» su vida.

Zubizareta dio un mensaje de esperanza para quien sufren este problema: «Hay vida después del acoso escolar, hay buena vida, los recuerdos no se olvidan, pero se puede vivir de tal manera que no te condicionen. El camino no es fácil, pero es posible». Además, aclaró que su peor error fue «quedarse en silencio» y «no hablar».

Por último, incitó a los colegios a no callar los casos de acoso escolar por «miedo al desprestigio», sino a reconocerlos, buscar ayuda y poner los medios para que estos no se repitan porque «así es como en realidad se cuida de los menores», concluyó.