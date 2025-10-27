Toni Caballero Miranda de Ebro Lunes, 27 de octubre 2025, 11:53 Comenta Compartir

Las instalaciones José García acogieron ayer la entrega del León de Oro, a título póstumo, a Enrique Picón. Los padres del colaborador del CD Casco Viejo, José Ángel y Pilar Barcina, recibieron de manos de la alcaldesa, Aitana Hernando, la máxima distinción de la ciudad, reconociendo su gran labor tanto en el club como en las Cofradías Virgen de Altamira y San Antón, en las que también colaboró durante varios años.

Por su labor formativa y educativa; por su trayectoria en el club; por su predisposición a la ayuda desinteresada y poner en valor el nombre de Miranda y por sus valores humanos. Por todo ello, el Ayuntamiento ha concedido el León de Oro a Enrique Picón Barcina, una persona que ha dejado un legado imborrable.

En lo que al acto de entrega se refiere, numerosas personalidades políticas, del deporte y de la sociedad mirandesa estuvieron presentes para rendirle un merecido homenaje. Expresidentes del club como Juan Carlos López Abril o Jorge Martín; José Antonio Roa, consejero del Mirandés; Abel Ruiz de Arbulo, responsable de relaciones de los clubes convenidos con el Deportivo Alavés; y José Francisco Pérez González en representación de la Cofradía Virgen de Altamira y Teo Pérez, por la de San Antón, también quisieron acompañar a la familia en un día tan emotivo. Incluso el entrenador del Racing de Santander y exmirandesista, José Alberto López, quiso trasladar un mensaje de apoyo a la familia.

La ceremonia se desarrolló sobre el campo principal del otrora Ferial, no podía ser en otro lugar, ante la atenta mirada de muchos jóvenes del club y decenas de personalidades mirandesas. Tan solemne como emotivo, el acto de entrega del León de Oro se tradujo en el último abrazo de Miranda para Kike Picón. En un agradecimiento por la labor realizada y un recuerdo eterno.