Tuvo lugar en el polideportivo de Anduva. E. C.

Satisfacción en el Club de Miranda por el desarrollo del Campeonato de España de Tenis en Silla que ganó la favorita Cataluña

Fernando Esteve acabó contento porque «los participantes así se fueron» y la Federación felicita a la entidad mirandesa

Ángel Garraza

Martes, 7 de octubre 2025, 11:59

Comenta

La favorita no dio lugar a la sorpresa y Cataluña se adjudicó la edición XXIII del Campeonato de España de Tenis en Silla por selecciones autonómicas. Derrotó en la final a Andalucía por 2-0. Dominik Bukala derrotó por 6-0 y 6-0 a Javier Sánchez Alba y Francesc Prat hizo lo propio por 6-1 y 6-1 con Francisco Javier Ruiz.

El tercer puesto fue para Madrid al superar a La Rioja con las victorias de Javier López por 6-0 y 6-0 a Juan Calle y de Jorge Iglesias por 7-6, 3-6 y 10-5 a Juanjo Rodríguez. Aragón se adjudicó el premio de consolación al vencer a Castilla y León con los triunfos de Víctor Marcén por 7-5 y 6-3 a Rubén Valle y de José Luis Robles por 6-4 y 6-4 al aragonés Carlos Pina. El 1-1 se desniveló en el dobles de un cruce muy equilibrado.

Acabada la competición y una vez ya todos los participantes regresaron a sus respectivos domicilios, Fernando Esteve confiesa que ha acabado «contento. Es lo que comento otras muchas veces, si ellos se van contentos, nosotros también lo estamos. Al final, ya están todos en sus casas. Ha sido un poco durillo, de mucho trabajo y de meter muchas horas, pero estamos satisfechos».

El presidente de la entidad deportiva mirandesa y director del campeonato recuerda que «ganó el favorito. Pensábamos que Madrid podía haber llegado a la final, pero en una eliminatoria muy igualada ante Andalucía, al final cayó. Después, por parte de la finalista se lesionó Arturo Montes, con lo que tuvieron ese contratiempo para el duelo decisivo frente al equipo catalán».

Canarias, Asturias, La Rioja... van progresando en esta disciplina. En líneas generales, el campeonato ha deparado choques equilibrados, salvo la final en la que falló Montes por lesión.

Si el club local exterioriza su satisfacción, también lo ha hecho la Federación Española, desde donde se ha felicitado a la entidad mirandesa por el trabajo realizado y la organización. La entrega de una placa fue el gesto de reconocimiento por la labor efectuada. Quedan dos años más porque Miranda seguirá acogiendo este campeonato hasta 2027.

Tal y como destaca Esteve, uno de los momentos emotivos del evento lo protagonizó el aragonés Carlos Pina al anunciar su retirada. No obstante, intentarán seguir contando con sus servicios porque «es un muy buen mecánico; en la final nos ayudó con un problema que tuvo Bukala en su silla. En definitiva, la valoración, es muy positiva».

