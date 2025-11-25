Programan diez combates en el II Memorial el Chino Fernando Sánchez en Miranda Tendrá lugar el sábado, 29 de noviembre, en el polideportivo de Anduva con un precio de entrada de 15 euros

El boxeo mirandés mantendrá vivo el legado del campeón de Europa (2 veces) y de España (8) Fernando Sánchez el Chino, fallecido en octubre de 2023. A las dos veladas de boxeo anuales con pugilismo profesional que se celebran en la localidad en los meses de septiembre y marzo se suma desde 2024 una tercera de boxeo amateur con absoluto protagonismo de deportistas locales: el memorial por el mítico boxeador mirandés, que celebrará el próximo sábado 29 de noviembre su segunda edición.

El frontón del Polideportivo Anduva de la ciudad del Ebro será escenario a partir de las 20.00 horas de una decena de cruces del máximo interés. El protagonismo de los peleadores locales será la nota dominante con participación en la mayoría de los combates. Entre ellos, el mirandés Ibrahim Benaicha, reciente campeón de Castilla y León, y bronce en los últimos campeonatos de España, donde repitió medalla tras el oro conquistado en 2024.

No faltará un auténtico clásico del reciente pugilismo mirandés como José Quiroz, así como el poderoso Asier Ortiz. Así mismo, la afición mirandesa al boxeo podrá calibrar la evolución de sus talentos emergentes, caso de Mohamed Ngadi, Víctor Temiño o Iker Zaldúa. Además, la velada contará con el desempeño de campeones como Elkin Molero y Kevin Saavedra o boxeadores espectaculares como Ignacio Mendoza e Iker Santos.

Organizado por el Miranda Boxing Club, el evento sería imposible sin el compromiso del Ayuntamiento de Miranda, que siempre apoya el noble arte. «El Memorial cumple dos objetivos: el primero y fundamental, recordar la figura y los éxitos de Fernando cada año, que no se nos olviden sus logros; y el segundo, incrementar aún más la actividad de las y los boxeadores de Miranda de Ebro. Es imposible avanzar sin experiencia y eso solo se consigue entre las cuerdas. Por eso, nuestro agradecimiento a la concejalía de Deportes y al Ayuntamiento», manifiestan desde la organización de una velada con entradas desde solo 15 euros.

La familia del inolvidable Chino Sánchez, él mismo un habitual como público en las veladas de los últimos años, acudirá el próximo 29 de noviembre a Anduva.

Cabe recordar que el Memorial evoca a un exboxeador que nació en Miranda en marzo de 1948. Él mismo decía que empezó a practicar boxeo muy tarde, a los 21 años. «No como mi hermano Rodolfo, que boxeaba desde los 15», contaba Fernando. Rodolfo Sánchez, un superpluma que también conquistó títulos nacionales y europeos, era un boxeador de técnica depurada. «Yo no, yo siempre he sido más salvaje» solía comentar entre risas el Chino.

Fernando debutó como profesional en 1973 con 25 años venciendo al navarro Amado López en el Salón Imperio de Miranda. Antes de que pasaran 12 meses, se proclamó campeón de España del superligero, doblegando por puntos en 12 rounds al excampeón manchego residente en Avilés, Fernando Pérez. Más tarde lo haría en otro peso, el ligero. Ganó campeonatos de España 8 veces de las 13 que lo disputó. Sumó 58 cruces entre 1973 y el año de su retirada, 1982. Una quincena fueron por títulos en dos pesos diferentes. Ganó 44, 15 de ellos por la vía rápida, y cosechó tres nulos.