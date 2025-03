Miranda acogerá la final de hockey con Lobos como el equipo a batir El Pabellón del Ebro será el escenario el fin de semana del 3-4 de mayo de un 'play off' entre los tres primeros clasificados de la Liga: el conjunto mirandés, Castellanos, de Burgos, y Mapaches de Montemayor (Valladolid)

Ángel Garraza Miércoles, 19 de marzo 2025, 11:55 | Actualizado 12:05h.

La cita será en el Pabellón del Ebro. En casa. Una vez más, el representante mirandés de la Liga regular de Segunda Regional ha llegado a la fase final y con serias opciones de adjudicarse el título por tercer año consecutivo.

Caballeros de Burgos, Mapaches de Montemayor (Valladolid), los Rolling Lemons de Valladolid y los Farinatos, de Ciudad Rodrigo, además de Lobos, de Miranda, han sido los participantes en un campeonato en el que el club rojinegro sólo ha perdido dos encuentros, por la mínima, frente a Caballeros y Mapaches.

Los mirandeses han acabado el campeonato empatados a puntos con los representantes de Burgos, ambos con 18, pero por el golaveraje están por delante al haber ganado el encuentro de ida por 6-3 y caer en el de vuelta por 6-5. Mapaches ha sido tercero, con 15 unidades.

La Federación de Castilla y León ya ha comunicado que la última sede será Miranda, una final que tendrá lugar el fin de semana del 3-4 de mayo, en unos horarios aún por concretar (se intentará que se jueguen el sábado por la tarde). Se ha programado en formato de 'play off' con la presencia de los tres primeros clasificados.

Se amplía el número de participantes para unos duelos en los que el club mirandés es el rival a batir. No en vano, ha terminado en lo más alto de la tabla en los partidos de la Liga regular, tiene juego, ha vencido en los dos años anteriores y, por si no fuera suficiente con ésto, la pista del Pabellón del Ebro es una de las mejores de la región.

La mejor pista

«Comparada con otras ciudades, la verdad es que está muy bien; el suelo es muy bueno para practicar el hockey, venimos de jugar en la sede del Burgos y lo cierto es que no estamos muy contentos con lo que es el terreno de juego, resbalaba mucho, no podías frenar bien y no está muy preparada para este deporte. La de Miranda está bastante bien», apunta Aitor García, una de las cabezas visibles del Club Hockey Lobos.

Aunque lleva el cartel de favorito también es verdad que ha habido encuentros que ha ganado por la mínima y los marcadores son ajustados a pesar de los triunfos finales de los de Miranda. «Con Burgos, con los que tenemos mucha amistad, estamos ahí, ahí. Además de competir, se busca la amistad y, en definitiva, un ocio bueno para todos», remarca este jugador.

El hecho de ganar la Liga le da a Lobos plaza para competir en Primera Regional. La Federación también se lo ha propuesto, si bien prefieren quedarse donde están actualmente. «Está todo muy igualado, es una competición muy competida y así es como más disfrutas, no ganando o perdiendo 10-0; de Tercera a Segunda y de Segunda a Primera hay bastante diferencia», sostiene.

La entrada será gratuita para presenciar en mayo la final a tres, con derbi incluido, que siempre añade aliciente a un evento que cuando ha competido Lobos, las dos ediciones precedentes, siempre ha resultado vencedor.