Terreno, detrás de uno de los campos actuales, donde está previsto crearlo en las Instalaciones José García. Avelino Gómez

La Junta aportará la cuantía que destine el Ayuntamiento de Miranda para el campo de hierba artificial

El Casco Viejo mantiene un primer contacto con el director general de Deportes sobre una instalación «muy necesaria» en la ciudad

Ángel Garraza

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:35

Comenta

Es una instalación demandada desde hace un buen número de años en Miranda porque el único campo existente de hierba artificial en una ciudad de ... las características de la mirandesa se ha quedado obsoleto y, además, es un riesgo para la integridad de los futbolistas, los muchos que hacen uso de este recinto, también pequeños y jóvenes pertenecientes al fútbol base. El Casco Viejo, club que mueve 17 equipos más la escuela, ha decidido coger el toro por los cuernos y encabezar esta petición que pretende atender una necesidad no sólo para la entidad de Aquende sino para toda la localidad.

