La Junta aportará la cuantía que destine el Ayuntamiento de Miranda para el campo de hierba artificial

Es una instalación demandada desde hace un buen número de años en Miranda porque el único campo existente de hierba artificial en una ciudad de ... las características de la mirandesa se ha quedado obsoleto y, además, es un riesgo para la integridad de los futbolistas, los muchos que hacen uso de este recinto, también pequeños y jóvenes pertenecientes al fútbol base. El Casco Viejo, club que mueve 17 equipos más la escuela, ha decidido coger el toro por los cuernos y encabezar esta petición que pretende atender una necesidad no sólo para la entidad de Aquende sino para toda la localidad.

Es por ello que el presidente José Miguel Pérez Cejuela se desplazó este viernes a Valladolid con el fin de mantener una primera toma de contacto con el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez. Le presentó en mano el proyecto en el que trabaja el Casco con el fin de disponer de este terreno de juego en las Instalaciones José García, que son municipales, que gestionaría y mantendría un club blanquinegro que estaría siempre con la puerta abierta para atender peticiones, en la medida de lo posible, de otros usuarios.

«La reunión ha sido muy positiva. El director general ha demostrado empatía con el club y con la petición que hemos realizado», señaló al término de este encuentro el máximo responsable del club mirandés.

Sólo uno y viejo «Se ha sorprendido Enrique Sánchez cuando le hemos dicho que en la ciudad existe sólo un campo y obsoleto»

La conclusión que se desprende es que la Junta apuesta por ayudar. Siempre y cuando lo haga en primer lugar el Ayuntamiento al tratarse de unas instalaciones de titularidad municipal. En este sentido, «nos ha comentado que entraría con la misma cuantía que destine el Ayuntamiento».

La construcción del nuevo campo de césped sintético supondrá un importe total de 600.000 euros. Así se lo transmitieron a Sánchez, quien entendió la necesidad de contar con él en un club que mueve a tantos participantes en las categorías inferiores. «Nos ha felicitado por el trabajo que desarrollamos en el Casco Viejo, del que conoce su actividad».

Además, desde la administración regional mostraron su sorpresa cuando este viernes se enteraron de que en Miranda, una ciudad futbolera por excelencia y con un fuerte impacto de esta disciplina deportiva, sólo existe un terreno de hierba artificial para toda la ciudad. «Que tiene más de veinte años y que se ha quedado obsoleto. Hay jugadores que se han lesionado ahí de forma considerable, por ejemplo un jugador nuestro se abrasó todo el costado de una pierna, porque el césped está viejo y nada cuidado», apuntó Pérez Cejuela.

Instalación municipal «Estamos hablando de un proyecto cuantificado en 600.000 euros», señaló José Miguel Pérez Cejuela

«No hemos hablado de cifras concretas, pero sí que la Junta lo financiaría con la misma cantidad que el Ayuntamiento», recuerda. Sería, en cualquier caso, un proceso largo. Ya lo es de por sí cuando se requiere una inyección económica de cualquier administración, pero con dos el proceso se extenderá aún más en el tiempo porque debe ir pasando por los trámites políticos e institucionales pertinentes antes de que se convierta en realidad.

«No sería tenerlo de hoy para mañana, lo sabemos, pero de momento sí que hemos contado con el apoyo de la Junta porque ha visto que es necesario. Sobre todo en ciudades donde el clima no permite tener los campos de hierba natural en perfecto estado durante el año».

Debería haber tres

Y es que –continúa– «nos ha dicho que por población Miranda, como mínimo, debería contar con tres campos de este tipo». Hay uno y es suficientemente conocido en la ciudad su estado. En la Junta creen que lo más conveniente es que se cree en las instalaciones que gestiona el Casco Viejo por el buen hacer que demuestra el club tanto con el fútbol base como con el mantenimiento de campos y vestuarios.

Además, la actualidad de la entidad pasa por la programación de partidos de las distintas categorías durante este fin de semana, así como por la confirmación del acto de presentación de la escuela, con el homenaje a Kike Picón incluido, que tendrá lugar el domingo, 26 de octubre, a las 10.30 horas de la mañana, con la presencia de autoridades y de los colectivos a los que ayudaba Picón.