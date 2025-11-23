Fallece José García, expresidente y fundador del Casco Viejo

Ángel Garraza Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

El Casco Viejo y todo el fútbol base de Miranda se han despertado este domingo con una triste noticia: el fallecimiento de José García, fundador, expresidente y alma mater del club de Aquende, cuyas instalaciones llevan actualmente su nombre.

Personas vinculadas al mundo del deporte, del fútbol mirandés y ciudadanía en general están transmitiendo sus condolencias por la muerte de un referente en el fútbol base local y, más en concreto, en el Casco Viejo.

Tal y como refleja el propio club, «corría el año 1981 cuando un grupo de jóvenes de unos 17 años, que jugaban al fútbol en Miranda de Ebro, querían continuar con su práctica del balompié pero en una liga competitiva (federada) y que les supusiera la oportunidad de salir fuera de Miranda y poder jugar partidos contra equipos de otras ciudades y provincias. Esto, en principio, era una gran utopía porque estos intrépidos jóvenes no disponían ni de nombre, ni de campo, ni de instalaciones, ni de nada por el estilo. Dentro de este grupo de chavales llenos de ilusión destacaba uno de ellos, Chencho, que logró engañar a su padre, José, para que se pusiera al frente de este proyecto. Este señor, que comenzó a mover los hilos para crear un equipo y luego un club, se convirtió en poco tiempo en el presidente del mismo y, curiosamente, sin que él mismo pudiera llegar a imaginárselo nunca, estuvo los siguientes 23 años al frente del CD Casco Viejo».

