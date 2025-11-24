El Club Taekwondo Gele logró un oro, 3 platas y 4 bronces en el Open de Miranda Leire Martín dominó su categoría

Ángel Garraza Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:19

Satisfacción es la nota dominante en el Club Taekwondo Gele por los resultados obtenidos este fin de semana en el Open Ciudad de Miranda. Leire Martín se llevó el oro en menos de 59 kilos; en -61 kilos, Anguieru Andres se adjudicó la medalla de plata, misma presea que obtuvo en senior, -68 kilos, Aritz Borrallo, así como Amy Arina en -62.

Los bronces fueron para Nahia Castañares, en cadete -44 kilos; para el júnior (-63) Ekain Borrallo y terceros también finalizaron los seniors Emma Santos (-57) e Iker Alonso (-74).

El Club Gele terminó en el puesto sexto de 44 clubes cadetes, clasificación que repitió en senior. Respecto a la general de todas las categorías concluyó 12º de 51 equipos.

Participó en el campeonato mas importante de Castilla y León, donde se dieron cita 58 conjuntos de 9 comunidades y 2 clubes internacionales de Francia y Bolivia. Más de 400 competidores, 50 árbitros,100 entrenadores, 58 delegados y más de 2000 personas, según la organización, disfrutaron de las técnicas de combate en las cinco pistas. Al ser un campeonato oficial por la Real Federación Española todas las pistas tuvieron Video Replay.

«Para la ciudad de Miranda de Ebro este tipo de eventos es un gran revulsivo económico dado que tanto los hoteles como los restaurantes están al completo de ocupación. Incluso, algún equipo se tuvo que hospedar en la ciudad de Haro», apuntan.

En este Open de Miranda de Ebro se contó con medallistas europeos y mundialistas.