El Club Gele contará con Mikel Fernández en el Mundial de taekwondo El taekwondista de la entidad mirandesa participará este miércoles, 3 de diciembre, en la cita sub-21 que se celebra en Nairobi

Ángel Garraza Martes, 2 de diciembre 2025, 11:08

El taekwondista Mikel Fernández García ya esta en Kenia donde participará este miércoles, 3 de diciembre, en el Mundial sub-21 de taekwondo en la categoría de - 80 kilos. Otro reto para el representante de la selección española que lo afronta con mucha ilusión con ganas de poder conseguir buenos resultados, que serían óptimos también para el Club Gele.

España afronta con 12 competidores, seis hombres y seis mujeres, configurando una delegación equilibrada y preparada para competir al máximo nivel, y con «grandes expectativas» el primer Campeonato del Mundo sub-21 de taekwondo en Nairobi. El combinado de taekwondo ya se encuentra en Nairobi (Kenia) para participar del 3 al 6 de diciembre en la primera edición de una cita histórica que reunirá a los mejores deportistas internacionales emergentes de esta disciplina.

Las competidoras convocadas son Violeta Díaz (-49 kg), Carla Sesar (-57 kg), Elsa Secanell (-62 kg), Lena Moreno (-67 kg), Helena García (-73 kg) y Ane Vallo (+73 kg). En hombres, los deportistas citados con Javier Otero (-54 kg), Álex de Dios (-58 kg), Adrián Salanova (-68 kg), Juan A. Milán (-74 kg), Mikel Fernández (-80 kg) y Sergio Troitiño (+87 kg).

La selección afronta este Mundial, antesala de la élite, con ambición y con el objetivo de situarse entre las potencias destacadas del torneo, aprovechando la oportunidad que supone formar parte de la edición inaugural de este nuevo formato mundial.

Reunirá a delegaciones de numerosos países y se presenta como una plataforma idónea para que los deportistas españoles consoliden su nivel competitivo, continúen su desarrollo internacional y sumen experiencia en un entorno de máxima exigencia.