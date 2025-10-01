El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kike Picón, en el centro, junto a quienes han trabajado con él en los últimos años. E. C.

El Casco Viejo solicita el León de Oro de Miranda para Kike Picón

Quiere entregarlo a título póstumo tras el fallecimiento de este incansable colaborador del club local y rendirle un homenaje el próximo día 19 en las Instalaciones José García

Ángel Garraza

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:45

Una de las apuestas de Kike Picón y en la que participaba siempre de forma muy activa es la escuela de fútbol del Casco Viejo. Este próximo viernes dará comienzo esta actividad en la que la entidad de Aquende siempre pone un especial mimo. No en vano, al menos un centenar de niños y niñas van a dar sus primeros pasos en las Instalaciones José García. Fiel a su cita, tampoco faltará esta temporada.

El domingo, 19 de octubre, si nada cambia, tendrá lugar el acto de presentación de la escuela, que engloba a cuatro grupos, nacidos entre los años 2018 y 2021. Ya se ronda el centenar de 'peques' inscritos y ya se avanza que desean aprovechar esta jornada tan especial para el club, como lo era para el propio Picón, para rendirle un homenaje.

También quieren que ese día estén presentes los colectivos a los que pertenecía al margen del deportivo. De hecho, era miembro de la Cofradía de Altamira, donde ayudaba a la conservación del Museo de los Faroles. La intención es que estén todos. Desde el Casco, en este sentido, se solicitó al Ayuntamiento la concesión del León de Oro a título póstumo a este mirandés, que falleció a los 38 años.

En las primeras impresiones que han recibido a modo de respuesta, aún sin carácter oficial, ya se ha asegurado que no habrá ningún tipo de problema para atender esta petición.

