El boxeo mirandés tiene futuro
Más de 350 personas asistieron al II Memorial el Chino
Ángel Garraza
Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:04
Excelentes combates y gran ambiente de boxeo es lo que se vivió en el polideportivo de Anduva con motivo del II Memorial Fernando Sánchez, el ... Chino. El público disfrutó de lo lindo desde el primero al último cruce. Y lo que quedó claro es que hay «mucho futuro en el pugilismo mirandés reflejado en las prestaciones de los jóvenes deportistas locales», tal y como se puso de manifiesto por parte de los allí congregados.
Una gripe de última hora que afectó a uno de los púgiles el mismo viernes impidió que se celebrarán los diez combates amateur anunciados. Pero los nueve que tuvieron lugar en el ring fueron parejos, llenos de intensidad, emoción y resultados inciertos. Se contabilizaron victorias en trepidantes combates muy jaleados por la concurrencia de los locales José Quiroz, Mohammed Ngadi, Asier Ortiz e Iker Zaldúa.
No tuvo, en cambio, la misma suerte Alex Sa Morais, que iba disputando un combate de poder a poder ante el fortísimo burgalés Iván Vladimirov, pero fue descalificado por reiteradas caídas del bucal. En cualquier caso, notable desempeño de un boxeador al que se adivina un tremendo futuro. El resto de los cruces, que fueron de los de no perder atención, registraron triunfos de los vitorianos Iker Santos, Alejandro Mosquera, Elkin Molero e Ignacio Mendoza.
Más de 350 personas disfrutaron del evento gracias al apoyo del Ayuntamiento de Miranda, los patrocinadores y, por supuesto, por la labor realizada tanto por deportistas como por entrenadores.
