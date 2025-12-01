El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El polideportivo de Anduva acogió el evento. Avelino Gómez

El boxeo mirandés tiene futuro

Más de 350 personas asistieron al II Memorial el Chino

Ángel Garraza

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:04

Excelentes combates y gran ambiente de boxeo es lo que se vivió en el polideportivo de Anduva con motivo del II Memorial Fernando Sánchez, el ... Chino. El público disfrutó de lo lindo desde el primero al último cruce. Y lo que quedó claro es que hay «mucho futuro en el pugilismo mirandés reflejado en las prestaciones de los jóvenes deportistas locales», tal y como se puso de manifiesto por parte de los allí congregados.

