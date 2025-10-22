El boxeador mirandés Ibrahim Benaicha es campeón de Castilla y León por segundo año consecutivo El púgil del Miranda Boxing Club se clasifica así para unos campeonatos de España que también conquistó el año pasado

El boxeador mirandés de origen marroquí Ibrahim Benaicha regresó de Palencia habiendo revalidado su condición de campeón de Castilla y León de boxeo en categoría joven y límite de 57 kilos. Ibra, un púgil muy agresivo, de mucho dinamismo en el cuadrilátero que impone un ritmo frenético con sus largas combinaciones que terminan desarbolado a sus rivales. «Además, tiene una buena pegada para su peso», añade su entrenador en el Miranda Boxing Club, Jesús Rodríguez.

Ibrahim Benaicha, de 18 años, adquirió con el oro en Castilla y León, el billete para participar en los próximos campeonatos de España de la categoría. «Ibra será uno de los hombres a batir y referencia del torneo si no hay lesiones de por medio, ya se proclamó campeón de España el año pasado», apunta Rodríguez.

El boxeador entrena en el Miranda Boxing Club desde hace 5 años y hace 3 que compite. Admira a púgiles de otros tiempos como Mike Tyson o Roberto 'Mano de Piedra' Durán. Benaicha se define a sí mismo como «un boxeador a la vez técnico y bravo». Su meta es «llegar a lo más alto posible en el boxeo».

'Sparring' para un título internacional

Ibrahim es, por peso y condiciones, uno de los boxeadores elegidos por el boxeador profesional Fran Mendoza (20-1) para preparar su próximo combate a 10 asaltos por el título WBA Iberoamericano del peso supergallo. «Hacer sparring con Fran supone un privilegio además de una especie de master en este deporte. Se trata de un peleador de máximo nivel que exige a Ibra hasta el límite y esa es la manera de progresar», señala el experimentado preparador mirandés.

«Iremos a Vitoria unas cuantas veces más, el combate de Mendoza es en diciembre y se encuentra ahora en plena puesta a punto; medirse a él es una gran escuela para Ibra. Además, son buenos compañeros», añade un Rodríguez que alaba la progresión de Benaicha.

Se da la circunstancia de que Ibrahim es el hermano menor de Ishak Benaicha, que el año pasado se proclamó subcampeón de España en categoría élite. «Y con mucho mérito, porque llegó al final del combate muy igualado a pesar de que se rompió el pulgar de la mano derecha al inicio del segundo asalto», pondera el técnico del Miranda Boxing Club.