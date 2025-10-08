El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kike Picón, en el centro, con parte de su grupo de trabajo en el club de Aquende. E. C.

El Ayuntamiento de Miranda concede a título póstumo el León de Oro a Kike Picón

La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la petición formulada por el Casco Viejo

Ángel Garraza

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:17

El equipo de Gobierno municipal ha anunciado en la mañana de este miércoles que el Ayuntamiento concede el León de Oro de la ciudad a Kike Picón, mirandés fallecido recientemente a la edad de 38 años.

Trabajador y colaborador infatigable en el Casco Viejo, donde desempeñaba distintas funciones dentro del club, «destaca no sólo en el ámbito deportivo sino también en el formativo y humano, con su gran ayuda desinteresada en varias entidades», se indica desde la Casa Consistorial.

Además de su trayectoria en el mundo del deporte, «no puede dejarse de lado a la hora de hablar de Enrique Picón de su gran labor social. Desempeñó un gran trabajo tanto en la Cofradía de Nuestra Señora de Altamira como en la Cofradía de San Antón, iniciando su etapa en la primera en el año 2002 y en la segunda, en 2017».

A sus padres

El acto de entrega tendrá lugar el domingo, 26 de octubre, en las Instalaciones José García

Por todo ello, la alcaldesa, Aitana Hernando, ha elevado a la Junta de Gobierno la propuesta trasladada por el Casco Viejo, a la que se ha dado el visto bueno, como era previsible. «Es un referente mirandés, una persona conocida por su cercanía, que siempre fue respetada por su generosidad y su sencillez», apunta la máxima autoridad municipal.

El Casco Viejo ha programado un acto en las Instalaciones José García con motivo de la presentación de su escuela, que finalmente se llevará a cabo durante la mañana del domingo, 26 de octubre (se ha modificado la fecha para que autoridades y miembros de colectivos estén presentes), donde se le hará entrega a sus padres del León de Oro por parte de Aitana Hernando.

No faltarán los miembros de las cofradías en las que prestaba su ayuda, a los que también se han dirigido desde la entidad deportiva blanquinegra.

