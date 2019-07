JAIONE LÓPEZ. 26 años, Sestao. Marketing y Publicidad. 5 años remando. «La gente no deja de remar por desgaste físico. El motivo principal va más encaminado a que es un deporte que requiere un alto compromiso con el equipo y, en ocasiones, es difícil compaginarlo con la vida personal y laboral. No hay límite de edad para remar, ya que existe una liga de veteranos para mayores de 35 años».

ARRATE. 17 años, Bilbao. Bachillerato biosanitario. 4 años remando. «Una amiga hacía remo en Donosti, entonces la cuadrilla entera hicimos un cursillo de verano y me gustó tanto que decidí apuntarme en Bilbao. Me he decantado por este deporte porque los que he practicado anteriormente no me parecían tan completos».