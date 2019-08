Boxeo Yokasta Valle le arrebata a Pastrana la corona mundial de peso mínimo Yokasta Valle celebrando el título tras vencer a la boxeadora madrileña. / EFE/CARLOS DÍAZ La madrileña no ha podido revalidar el título tras un combate muy igualado que se decantó a favor de la costarricense en los puntos EFE Lunes, 5 agosto 2019, 13:58

El Arena Marbella de Puerto Banús se convirtió durante 45 minutos en la capital mundial del boxeo femenino al acoger el combate entre la que fuera campeona mundial de peso mínimo, Joana Pastrana, y la aspirante, Yokasta Valle. Una velada que se definió a los puntos: 96-94; 93-97; 93-97. La que resultó vencedora se mucho más valiente desde el primer asalto y con el objetivo de llevarse el título que la madrileña defendía por tercera vez, ejerció una buena combinación de golpes y sometió contra las cuerdas en varias ocasiones a su rival.

Lejos de caer en el juego rápido de Valle, Pastrana se mostró impasible en defensa y le impuso a la costarricense la distancia suficiente para hacerle fallar golpes, lo que convirtió el combate en un duelo de tú a tú y cada boxeadora exponía sus habilidades conforme pasaban los 'rounds'.

El quinto asalto fue decisivo para conocer las intenciones de Pastrana que, a pesar de sentirse en momentos encorsetada, admitió buscar el gancho para vencer a su rival, aunque no lo consiguió. No surtió efecto la estrategia preparada por el equipo de la madrileña; ya que no fue eficaz para contrarrestar el ritmo de golpeo de Yoka Valle, que aprovechó la falta de actividad de Pastrana para someterla en el séptimo asalto.

La pelea celebrada en Marbella fue de menos a más. / EFE

La acertada defensa de la española no fue suficiente para los jueces del Arena de Marbella, que valoraron positivamente los ataques de la boxeadora de Costa Rica, que en el octavo y noveno round sí alcanzó a Pastrana en varias ocasiones. Con tan solo dos minutos de combate por delante -únicamente el último asalto en juego- Yokasta Valle sacó a relucir todo su poderío y alentada por su entrenador hizo a su rival caer en un juego de golpes donde la madrileña no salió victoriosa.

Toda una pelea que fue de menos a más y que terminó con una Yokasta Valle mejor físicamente y con buen tino en el plano ofensivo, a pesar del acierto en las distancias y la inteligencia a la hora de combatir de Pastrana.

Lesión en la mano

Terminados los round, los árbitros se decantaron con unos puntos de 96-94; 93-97; 93-97 y la victoria y, por tanto la consecución de la corona mundialista, fue para la tica Yokasta Valle que se alzó con el cinturón mundial. Tras la proclamación de la costarricense, Pastrana felicitó a su rival y aseguró ante los medios de comunicación haber sufrido un percance en su mano en el primer asalto, lo que le complicó el resto del combate.