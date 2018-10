Vigésimo cuarto puesto para Gurutze Frades en un Ironman muy accidentado Gurutze Frades durante el Ironman de Hawai. / EFE La vizcaína mejoró su tiempo en casi 20 minutos con respecto al pasado año completando los tres sectores en 9:26:18 OLGA JIMÉNEZ Lunes, 15 octubre 2018, 01:45

Otra remontada en la carrera a pie para Gurutze Frades, después de iniciar este sector en el puesto 34, supuso una mejora sustancial en sus tiempos, aunque concluyera dos puestos por encima que el pasado año que acabó en el 22. Mientras que en la natación, el crono fue idéntico que en 2017, en los 180 kilómetros de bicicleta ya marcaba 5:08:41, recortando en casi diez minutos.

Las sensaciones eran buenas y parecía que el objetivo de alcanzar el top 10 podía estar en la mano. En 2016 acabó en el puesto 33 con una marca de 10:18:46 y el año pasado con 9:45:51 fue la 22ª. El puesto 24º este año con 9:26:18 no refleja la mejora, con una penalización de cinco minutos incluida, como otro contratiempo más a añadir.

La vencedora volvió a ser la suiza Daniela Ryf, haciéndose con su cuarto título consecutivo tras concluir la prueba en 8:26:18 rebajando en 20 minutos la plusmarca de la prueba que ella misma poseía desde 2016.

Frades, a través de las redes sociales, mostraba el sabor agridulce que le dejaba el puesto 24 a pesar de haber rebajado en 20 minutos su tiempo con respecto a 2017.

«La 24 en Hawai. Cuando uno viene a por más y no sale se queda decepcionado. A pesar de haber mejorado el tiempo aquí, no ha salido la carrera buscada. Además, la competencía hoy era brutal y a mi carrera se le han sumado uno y otros contratiempos. En la natación parecía que íbamos un grupito bien hasta que entre un barco y una boya nos hemos liado y el grupito se ha roto.

Al salir del agua me encuentro con que mi bolsa no está, pero que no está (mi carrera se había acabado) se la habían dado a otra chica. ¡Buff q momento!. Una vez en la bici me encuentro mi garmin colgando, toda la carrera sujetándolo. Poco a poco voy entrando en lo que será la parte de la bici. En el primer bucle se va muy fuerte y algunas de las chicas con las que a pesar de los contratiempos estaban ahí, se alejan. Me quedo con una chica. Sobre el km 60 aparecen muchos chicos grupos de edad, no esperaba tantos tan pronto y es en esta parte donde pierdo mis referencias femeninas y me vengo un poco abajo de fuerzas. Me cuesta gestionarlo.

Después del punto de giro, veo que poco a poco le doy la vuelta y mi vuelta a Kona es muy fuerte. En La carrera buscábamos acabar fuertes y enteros y ¿estaba rodando a tope? En el km 160 más o menos un chico me bloquea porque no consigue adelantarme y seguidamente aparece una moto y me enseña una tarjeta azul. Sigo rodando fuerte y poco antes de la T2 paro 5min en penaltybox. Eternos minutos.

Me subo a la bici y llego hasta la transición donde me meto una leche que pienso: aquí ya sí que te quedas. Me cambio y salgo a correr, me sigo encontrando con fuerzas. Aunque estoy lejos de la situación que quería, sigo entera y con fuerzas, a diferencia de otros años. He hecho una maratón bastante buena y he conseguido remontar así hasta el puesto 24. Para estar en la pelea no puedes cometer errores, la suerte también te tiene que acompañar un poco y hay que dar otro nivel. Muchísimas gracias a todos por vuestros ánimos».